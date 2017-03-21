富邦悍將戰袍亮相 首季 FIRE UP 邀球迷創雙贏

(台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導) 富邦悍將棒球隊表示，開幕戰即將在3月25日於新莊棒球場登場，球隊主客場球衣、頭盔及球帽等裝備在20日開季公布記者會正式亮相！富邦育樂總經理蔡承儒除了向大家分享 悍將新戰袍的設計理念，並且公布富邦悍將的首季口號「FIRE UP」，期望富邦悍將隊全新球季能發光發熱，延續總冠軍榮耀！

富邦悍將棒球隊說，富邦悍將迎接隊史元年，期盼能為球員及球迷們打造更好的棒球環境，富邦集團旗下包含富邦金控及子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券，以及台灣大哥大、富邦媒體科技等公司，凝聚集團眾力，一起號召球迷為悍將加油！富邦育樂總經理蔡承儒說：「希望球迷朋友可以熱情相挺，陪伴富 邦悍將走過精彩每一刻，共同創造更多球隊歷史的第一次！」

富邦悍將棒球隊進一步的說，富邦悍將全新打造的球衣、球褲，皆以最高規格設計製作，希望讓球員在場上無後顧之憂、專注比賽， 不需要受到外在因素的干擾，並以專業的裝備進一步提升球員的戰力。球員實戰球衣比照美日職棒設計的邏輯概念，主場以淺色球衣為主，胸前會繡上隊名「Guardians」，客場深色球衣則是繡上企業名 「Fubon」，球衣配色依球隊主色系做區分，淺色球衣就以白色為底，客場則是尊貴榮耀藍；主、客場 球衣的袖口都以藍綠色點綴象徵著富邦集團對於球隊的支持，球衣前後號碼也選用「藍綠色」字框，代表整個富邦集團都是悍將的後盾。球衣設計風格簡潔、不花俏，希望創造簡單大方、經典的感覺！

富邦悍將棒球隊說，為因應台灣悶熱氣候，富邦悍將和合作廠商 NIKE，共同開發改良出更透氣舒適的布料，不管是材質、 紋理皆以大聯盟球衣為參考標準，加上全新設計的版型與無接縫側邊剪裁，讓球員有更好的活動性。打擊頭盔則特別選擇 MLB 認證、最安全的 Rawlings 品牌頭盔，成為中職四隊中，唯一一支全隊球員都使用 Rawlings 頭盔的隊伍，富邦最重視球員的安全防護，所以必須給予選手最好的保護。球帽則採用同為大聯盟球員實戰等級的 New Era 球帽，不論是排汗效果還是布料透氣性皆具備最優質機能，球帽上的帽徽則以隊名字首「G」代表球隊 Guardians，希望未來可以成為球隊的經典象徵！