不想再數學落後 英國小學今秋啟用上海教科書

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）中國最富庶的城市如上海和北京能孕育出世界頂尖的數學優秀生，但英國學生的數學排名卻遠遠落後於中國，在倫敦書展上，世界最大的出版公司之一HarperCollins旗下的教育集團Collins Learning與上海世紀出版集團簽約，將翻譯36本上海小學使用的數學教科書至英國，預計今(2017)年9月出版。

《衛報》報導，Collins Learning總經理Colin Hughes表示，「在我認知這是一項前所未有的歷史性協議，這些中國學生使用的教科書將會被完整翻譯，並販售給英國學校使用」，這項教科書協議是中英合作的一部份，英國政府希望藉此提升英國學生的數學表現。

根據經濟合作暨發展組織(OECD)的全球研究，中國學生的數學表現在全球排名第5，但英國學生卻遠遠落後、只排名第27，且與葡萄牙和捷克學生的表現差不多。研究還指出，在中國每4位就有1位學生能在數學項目拿到最高分，這情況在新加坡、香港和台灣都有一樣優秀的表現。

去年英國政府宣布要投注4,100萬英鎊購買教科書和訓練700位數學專業教師，支持英國半數小學引進亞洲的數學教學制度，教育部甚至引進中國老師試圖改善英國衰弱的表現，但就連中國老師都認為中國體制並不完善，在一份意見評量表中，有老師認為，「中國教育其實也存在很多問題，他們缺乏對學生創造力的尊重，也太升學傾向。」

有專家就質疑這些經費使用的有效性。上海交大的教育專家熊秉奇表示，「英國和中國的教育評量方式迥異，中國學校遵循著高標準的門檻要求學生，因為學生要通過大學升學考試才能入學，如此，數學對英國學生來說就會十分困難。」他直言這需要整個教育體制的改變。

舉例來說，新加坡或上海的課堂都會花一整個章節的時間教導「乘法交換律」，但英國課堂只會教如何做「乘法」，不會教背後的交換律運用，儘管老師也會依據學生程度給予難度不一的作業以加強進展。

有人批評亞洲教學制度無法完全適用到英國，例如在上海教室，若有學生無法理解當天上課內容，就會有額外課輔協助釐清觀念，但英國沒有這種制度；另一個差別是亞洲學生的作業很多，這可以讓他們多加練習，有人甚至還有私人家教或週末課輔。

師資和教學上也不太相同，上海數學老師通常是數學專業，可能大學五年都主修「小學數學教學」，他們可能一天只上2小時課，其他時間都在備課和思考改善方式，但英國小學教師多是通才，每位老師幾乎都是上全科。

其實這份教科書協議並非歷史頭一遭，牛津大學出版集團先前就曾引進並出版新加坡的My Pals are Here!系列小學數學教科書，若再配合這次簽約計畫，可以看出英國政府引進亞洲數學教育的企圖心。

然而，這4100萬英鎊真能有效幫助提升英國學生的數學程度嗎？在文化與觀念都截然不同的東西方教育體制下，光靠課本可能無法那麼容易突破困境。