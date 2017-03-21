321國際森林日 台灣不缺席

(台灣英文新聞 / 社會組綜合報導) 林務局今(21)日表示，每年3月21日為國際森林日，農委會林務局為響應國際森林日，除了於3月24下午至26日在華山文創園區舉辦的首屆森林市集活動中，將展示「木質材料氣化能源利用」、「木質顆粒之生質燃料」等技術及其產品；往年3月初於林務局門口舉辦的贈苗活動，今年也特別移師華山中央藝文公園，在25日上午9時以千人排字活動的方式辦理，民眾領取樹苗的排隊動線將呈現巨幅的321字型，林務局將以空拍機留下歷史畫面。

林務局說，2013年聯合國大會正式頒佈每年3月21日為國際森林日，而後每年聯合國森林論壇（United Nations Forum on Forests）和糧農組織（FAO）合作辦理相關慶祝活動，更鼓勵所有會員國在森林日前後，推動國內相關行動，鼓勵民眾實地親近森林。回顧過去國際森林日之主題，從2013年「森林零非法毀林」、2014年「我的森林，我們的未來」、2015年「森林與氣候變化」，到2016年「森林與水」，主要目的是希望引起人類對森林的重視，協調人類與森林的關係。今年國際森林日主題為「森林與能源」，強調森林吸收太陽能固定二氧化碳轉化為木材，是一種永續再生的綠色能源，透過永續利用森林資源，取用合法木材，森林將生生不息，以供人類生活所需。

林務局進一步的表示，森林覆蓋率達60.71%的台灣，在這國際重要日子，當然不應該缺席。為了呼應今年國際森林日主題，林務局在森林市集中特別安排「森林與能源」主題相關的展示攤位，比如中興大學開發之木質材料氣化能源利用技術、耕木工廠利用剩餘樹皮燃燒產生蒸氣作為木材乾燥能源製成的產品，以及瑩迪企業推廣木質顆粒之生質燃料技術等。

林務局說明，3月25日上午9時的千人排字空拍活動將以旗座及紅繩連成代表國際森林日的321字型，參與民眾即可獲得領苗券，憑券於活動當日可領取樹苗2株(茶花、杜鵑)及小禮物1份，歡迎提早排隊參加。另於森林市集活動現場拍照打卡並加入林務局官方粉絲團(林務局-森活情報站)，可獲得樹苗1株(茶花、杜鵑、桂花)，數量有限贈完為止。