Škoda Superb Sportline新春首發

台北 2017年3月21日─連續2年大幅成長的Škoda在2017 年甫開春便投下震撼彈，不僅以Superb Sportline做為第一款首發新車，並挑戰5,500輛銷售 新目標，期盼能順利達成持續三年成長超過2位數的大任務！

以「聰明的 就懂」品牌精神打入台灣市場的Škoda， 分公司成立以來陸續擴充產品陣容，2015年底更以大改款旗艦S uperb超級房車成功攻占大型進口房車市場，並贏得2016年 「最佳進口大型房車」頭銜。2017年甫開春，Škoda Taiwan再度引進超級動力版本Superb Sportline以及柴油高動力版2.0 TDI，做為目標5,500輛的先鋒。

超級房車Superb推出大改款之後， 在台銷售表現亦比上一代大幅成長560% (2015年138輛vs. 2016年912輛)，足見台灣消費者對Superb的肯定。 考量到車迷在性能上的渴望，Škoda Taiwan趁勝出擊，以「超級房車現在有了超級動力」為訴求： Superb Sportline搭載2.0 TSI引擎，擁有220匹馬力與35.7kgm最大動力，0~ 100km/h加速僅需7秒，極速為245km/h (旅行車款為242km/h)。在外型與內裝部份並增加多項Sp ortline專屬配備如：Piano Black鋼琴烤漆黑色車頂行李架、Piano Black鋼琴烤漆黑色水箱護罩、電動折疊後視鏡、車側銘牌、 跑車尾翼、19吋拋光鋁圈、全景天窗等14項Sportline 獨享外觀。至於內裝則擁有方向盤DSG換檔撥片、 三幅跑車式真皮滾白邊多功能方向盤、真皮白色縫線排檔桿、黑色A lcantara/真皮菱格紋跑車座椅、金屬油門及煞車踏板、 專屬地毯等，再加上10種氛圍燈色選項，烘托出Sportlin e濃冽的運動氣息。而在市價超過12萬元的多項專屬配備中， 為了彰顯其超級動力表現，這款車同時搭載跑車懸吊、Drive Mode Select行車模式選擇+HMI跑車介面、兩階段ESC以及含 XDS + Sport的跑車底盤，讓原本就相當受歡迎的超級房車再添利器。

除了新增搭載2.0 TSI引擎的Sportline車款之外， 針對偏好柴油引擎的消費者，Škoda Taiwan同場加映2.0 TDI柴油高動力版Superb！除了配備等級從先前的菁英版T DI升級至柴油高動力版TDI，搭配DSG六速雙離合器自手排系 統，馬力追加至190匹，扭力可達40.8kgm！不僅擁有" KESSY" 免鑰匙遙控開門及引擎啟動系統，增加方向盤換檔撥片，並從17吋 鋁圈提升至18吋Modus鋁圈； 而電動玻璃天窗以及倒車顯影系統同樣被納入這款柴油高動力車款的 標準配備。

在加入Sportline 以及TDI柴油高動力版之後，Superb車型將擁有1.4 TSI、1.8 TSI、2.0 TSI Sportline、2.0 TSI L&K尊榮動力版、2.0 TDI菁英版(150hp)、2.0 TDI 柴油高動力版 (190hp)等多款動力，若再細分為房車與Combi旅行車型 ，總共有高達12種選項！