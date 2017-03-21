新北6校用科技翻轉教學 再創全國佳績

新北市推薦崇林國中等校參加教育部105年資訊融入教學創新應用團隊選拔，歷經初賽、複賽過程，最後由崇林國中與成福國小等2校自100多隊激烈競爭中脫穎而出(全國共20校獲獎)，榮獲全國績優團隊；教育部105年國中小行動學習優良學校選拔新北市共有五寮國小等15校參加，最後由五寮國小、白雲國小、中港國小、米倉國小與崇林國中等5校在200隊的分組競賽中得到殊榮(全國獲獎學校40所)，其中，崇林國中除了在創新應用隊比賽中連續3年獲獎，同時也獲得行動學習優良學校，成績非常優異，榮獲教育部頒獎表揚，崇林國中等6校也藉由今天市政會議將此最高殊榮獻給市府。

因應學生學習知識型態的改變，校園雲端應用教學日趨重要，新北市長年深耕資訊教育，近3年來積極輔導本市國中小行動學習學校，105年市級計畫培訓校數由21校擴增至35校，106年起更增加高中職學校16校，合計51校，培訓教師應用雲端資源及行動戴具發展創新教學模式，補助各校資訊教學設備，如平板電腦、無線網路等，各校成立推動小組，成員包含資訊及學科領域教師、行政人員，由校長親自領軍推動，形成校內推動創新教學社群，並定期辦理增能培訓、策略聯盟月例會分享交流，協助伙伴學校推動發展及參訪外縣市創新績優學校等，藉此產出各校創新教學策略及模式。

教育局長林奕華表示，新北市推動「卓越人才Leading未來」三年計畫，其中資訊創新應用教學是本市重要政策，105年本市行動學習學校表現優異，未來除持續建置資訊基礎環境外，擴大行動學習學校參與學校外，鼓勵推動雲端創新教學設計，導入產官學各界資源，規劃資訊科技融入教學活動、資訊設備及無線網路基礎建設、辦理各種數位科技增能研習、資訊教育競賽活動等，提升全市師生資訊科技運用能力之外，同時透過「親師生服務平台」，整合既有雲端服務、教學資源及各項優質免費資源，讓全市師生以一個帳號即可使用各種網路教育資源，提供具有彈性的網路學習服務平台，為本市師生打造一個VIP級的學習網絡。