國際金融市場波動大 期交所：鼓勵市場善用匯率及國外指數商品避險

期交所業已上市美元兌人民幣期貨及選擇權、小型美元兌人民幣期貨及選擇權、歐元兌美元期貨及美元兌日圓期貨等6項匯率類商品，及東證期貨及印度50期貨等2項國外指數類商品。鑑於國際金融市場波動大，為鼓勵期貨業者、從業人員及交易人積極推廣及善用前述商品避險及交易，期交所自106年4月1日起至6月30日止舉辦「106年第2季匯率類及國外指數類商品交易獎勵活動」，獎勵對象包括交易人、期貨經紀商及期貨交易輔助人(IB)。

為強化活動辦理成效，特針對不同獎勵對象規劃相對應之獎勵方案，期透過全市場多面向的獎勵，提高市場參與熱度，獎勵方案說明如下：

一、交易人：為鼓勵交易人熟悉並善用前揭匯率類商品及國外指數類商品避險及交易，交易人每月交易匯率類商品2口或國外指數類商品2口即可取得1次抽獎機會，每月共計抽出50名，每名獎金3,000元，歡迎交易人踴躍參加。

二、期貨經紀商：為鼓勵期貨商及從業人員積極推廣，針對匯率類商品及國外指數類商品交易量及實動帳戶達一定門檻，設有「交易獎」、「實動帳戶成長獎」、「業務員獎」、「非期貨自營商造市者推廣獎」，及特別鼓勵期貨經紀商推廣大額匯率類商品交易需求之法人機構透過鉅額交易下單，增設「法人機構鉅額交易推廣獎」等，相關獎項均每月給獎。

三、IB各營業據點：為鼓勵IB積極推廣人民幣匯率期貨及選擇權，設有「IB單一營業據點經理人獎」，頒發獎金予每月交易量成長前5名之IB營業據點經理人。期交所另將致函IB總公司，請其表揚嘉勉獲獎之IB營業據點。

期交所業訂定「三足鼎立」之商品發展策略，即於主力之國內指數商品之外，積極發展匯率類及國外指數類商品。為使市場多加認識並進而運用匯率類及國外指數類商品，期交所除辦理第2季交易獎勵活動外，亦與媒體合辦多項宣導活動，包括匯率期貨價格預測活動(https://www.ustv.com.tw/Guess201702/)、期手交鋒盟主爭霸賽（共有21家協辦期貨商，http://www.2017ftc.com/）。上述各項獎勵活動辦法業已公告於期交所網站(http://www.taifex.com.tw)，歡迎交易人、期貨商、IB及相關從業人員上網查詢，積極參與以增加獲獎機會。