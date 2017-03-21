2017運動樂活系列活動-國小健身操比賽

新北市政府教育局自3月份起陸續辦理多項「運動樂活系列活動」，其中國小健身操比賽今(21)日在新莊體育館圓滿落幕，比賽分為三、四年級組，今年度三年級有29隊、792位選手參賽，四年級組則有48隊、1,244位選手參加，一天緊湊的賽程，在全場來自77校、2,036位小朋友們熱情參與下，讓整個體育館內顯得熱鬧非凡。

教育局長林奕華表示，2017運動樂活系列活動以「動出健康、玩出快樂、游出活力、跑出自信」為主題，希望提倡校園運動風氣，養成學生運動習慣，促進身心健康，培養團隊合作的精神，期許體育活動能向下扎根，將運動實踐於校園中。其中「動出健康」之國小健身操比賽，藉由班級共同參與，延伸健體課程教學與健康促進活動，並轉化為活潑有趣的健身操，除培養學童健身操正確認知，更進一步提升體適能，希望養成學生每日規律運動健身的習慣，蓄積運動樂活的正向能量。

本次健身操比賽競爭相當激烈，更激發班級上下為目標而努力的風氣。例如去年雙料冠軍的三重國小四年四班蔡立庭同學表示，雖然參加健康操比賽練習的過程很辛苦，但是每個人都盡心盡力，就連班上不太會跳的同學都跳得很好、努力配合；去年(三年級)市賽時既緊張又興奮，但機會此有一次，所以大家喊得比平常更大聲，跳得也更整齊賣力，一直堅持到最後獲得了好成績，讓我覺得努力就會有成果。李宙軒同學表示，在參與比賽的過程中，發現可以藉此培養團隊精神和團隊默契，讓班級在各項比賽中凝聚脫穎而出，而且跳健康操既能運動也能讓身體充滿活力一舉兩得，真的很有趣，希望讓很多人一起學習參與這項活動。