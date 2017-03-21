11歲女童抱怨性別刻板印象   紐西蘭小學統一男女制服

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）《衛報》報導，這項政策來自於有些女學生抱怨她們不想穿裙子上學，紐西蘭南島小學Dunedin North Intermediate有超過200名介於10至13歲的學童，前(2015)年底有些女學生質疑為什麼她們被規定一定要穿蘇格蘭短褶裙上學，表示這項規定不僅早已過時，更強化了既定的性別刻板印象。

學校於是同意女孩們可以穿褲子上學，2016年一小群女生開始穿男生的制服上學，但這也引發風波，有些穿褲裝的女孩被嘲笑「穿得像男生」，校長Heidi Hayward說，「這很像是在說，我們允許這樣的改變是種懲罰。」

Hayward說，你可以不必穿裙子，但這樣你就必須穿男生制服上學，就會讓女孩看起來很像男生，然後遭受嘲諷或質疑性別的問題；但現在紐西蘭小學的制服開放了五種選項：短褲、較長的短褲、蘇格蘭短褶裙、長褲或褲裙，不分性別皆可自由穿著，儘管目前為止還沒有男孩穿蘇格蘭短褶裙上學。

Hayward表示，「如果僅僅因為我是女生就被要求穿裙裝上班，我會很生氣，所以我們也該對這些孩子負責，他們提醒了，我們正在強化性別刻板印象，以及這個社會的趨勢。」

「我希望這件事的後續效應是，學校內對自己性別有疑問的孩子，都能知道性向這件事不需要擔心，我們尊重多元性也能欣然接受」，Hayward說。

11歲的一名女學生是運動的發起人之一，當她知道新制度推行後，立刻選擇換上短褲而非蘇格蘭短褶裙，她說，「我覺得叫女生穿裙子或蘇格蘭短褶裙、叫男生穿短褲或長褲是很性別主義的，很高興我們現在都有了選擇，這其實不是什麼大事，但就是感覺很好。」

Hayward表示，他們學校廁所還是有區分男女性，但這就跟資源和經費有關，她預期在不久的將來會提出討論。