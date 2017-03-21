糖尿病患者飲食和體重控制不良 死亡率增3倍

（台灣英文新聞/朱明珠 台北綜合報導）據國健局統計，國內40歲以上糖尿病患者，7成有BMI過重及肥胖的問題，屬於糖胖症一族。糖尿病關懷基金會執行長蔡世澤醫師表示，糖尿病患者要控制體重比一般人來的困難，飲食若未加注意，很容易就造成血糖波動、體重超標，不僅影響控糖績效，更加速大小血管病變發生風險。

台北市居家照護程涵宇營養師提醒，糖尿病患若想控糖、減重兩兼顧，日常飲食不能只有醣管理，更需要注意少油、少鹽、多纖的飲食原則，另外優質蛋白質的攝取，如:乳清蛋白也十分有幫助，有研究證實，依照營養攝取的專業設計，能有效幫助糖尿病患降低21%餐後血糖 ，減輕7.6公斤的體重 ，助糖友穩糖、減重不再兩難！

一名65歲的女性患者，罹糖尿病20餘年，長期受肥胖問題所苦，聽到女兒近日因少量多餐一周瘦2公斤，便開始仿效，體重不減反增，更讓HbA1c飆升至10%。經詢問發現，她餐間都攝取吐司、蔬菜餅乾、豬肉乾等含鈉量(高鹽分)、含油量高、高碳水化合物的食物，難怪血糖、體重雙失控。

程涵宇營養師指出，一般人確實能透過少量多餐，或不吃來達到減重的目的，但對於糖尿病患者而言，用藥不吃，很容易引起低血糖問題、又由於高達8成患者不知道每日營養攝取的限制量 ，萬一患者不懂得聰明選擇食物，少量多餐就很容易在無意間攝取過量，更會誤踏高糖、高鹽、多脂的飲食地雷，如此反為不美。

程涵宇營養師表示，飲食中若能減少碳水化合物比例，增加優質蛋白質攝取量，可以幫助減少血糖變化的幅度，同時也能控制體重，更能有效降低因糖尿病所引起心血管併發症的發生風險。建議患者不妨諮詢醫師、營養師，挑選少油、少鹽、少糖、多纖、更添加乳清蛋白的糖尿病專用營養品，更幫助自己減重、穩糖雙達標。