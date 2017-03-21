潛艦國造計畫正式啟動  蔡英文決心提升國防自主與安全

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）總統蔡英文今(21)天見證「潛艦國造」的簽約儀式，她說先自助而人助是國際政治的現實鐵律，潛艦國造儘管困難，但政府絕不迴避，將會整合國家整體實力，共同克服潛艦國造的挑戰。

蔡英文今天上午在高雄主持簽署潛艦國造設計啟動及合作備忘簽署儀式，由國防部長馮世寬、海軍司令黃曙光上將、台船公司董事長鄭文龍以及中科院院長張冠群共同完成簽署；蔡英文並登上已具備潛射攻艦飛彈戰力的劍龍級海虎潛艦，在7名海軍上將陪同見證下，宣示潛艦國造設計啟動。



蔡英文致詞時表示，在「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略構想下，水面下的戰力是台灣國防最需要加強的一層，過去卻一直無法解決；身為三軍統帥，她一定要有決心來解決這個問題。



蔡英文了解潛艦國造是國防自主政策中最具挑戰性的一環，她也知道外界有些人並不看好，但是「先自助而後人助」是國際政治的現實鐵律，如果因為困難而卻步，台灣的國防自主就不會有未來。



蔡英文說，潛艦國造不只是海軍、中科院和台船公司的使命，更會是整個政府、整個國軍、整個產業要共同投入的任務，政府會理性地找出解決問題的方法，整合國家整體實力，共同克服潛艦國造的挑戰。



蔡英文說，潛艦國造計畫啟動之後，政府將會進一步地深化國防自主的政策，從制度面落實國防自主的精神，建立國家安全跟產業發展密切結合的穩固結構。她也希望，未來的產業能有更高的科技水準，而這些科技水準，是來自國防科研的成果。