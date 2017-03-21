遠航機師酒測超標4倍 民航局：重罰

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）3月7日遠東航空葉姓飛行員預定從高雄飛馬公，在上午6點多到高雄站報到時，被高雄站航務組抽測到酒精含量達0.52毫克，超標4倍多。遠東航空當日立即開除葉員，並對葉員提出損害賠償之訴訟。

遠東航空發出聲明指出，遠東航空前葉姓機師於3月7日執行當日第一班FE081高雄-馬公飛行任務前，機組員於高雄機場報到後，高雄航務組執行飛行前酒測，葉員偵測酒精值為0.52毫克，遠航立即停止葉員飛航任務並更換組員。

遠航表示，經公司內部調查該員違反航空器飛航作業管理規則第199條「血液中酒精濃度不得超過0.02%或吐氣中酒精濃度不得超過每公升0.1毫克」之規定。並於當日立即開除葉員，並對葉員提出損害賠償之訴訟。

遠航指出，對此一事件發生表達遺憾及深刻檢討外，並同時對內部發布「飛安指示」重申民航法規相關規怕定及本公司安全管理手冊一般規定與注意事項以維護安全及公司形象。

民航局表示，該名機師抽測出0.52毫克，比0.1毫克多出4.2倍，依法可懲處機師6萬至30萬元或停止執業，也不排除撤銷其駕駛員檢定證。民航局另在檢討遠東航空執行面問題，若是管理鬆散，可懲處警告，60萬至300萬元罰款。