世界水資源日 關懷因缺乏乾淨水而生病失學的兒童

（台灣英文新聞／環境組綜合報導）在3月22日「世界水資源日」(World Water Day)前夕，「台灣世界展望會」呼籲大眾正視全球水資源需求，捐款投入水資源計畫，幫助兒童及家庭享有供水系統、衛生設備等，可以獲得乾淨安全的飲用水。

根據聯合國兒童基金會及世界衛生組織統計，全球有6.63億人口缺乏乾淨水，約每11人裡，就有1人缺乏乾凈水可用，在撒哈拉沙漠以南的非洲，更有多國仍有超過1/4人口無法使用安全清潔的飲用水。

台灣世界展望會於3月22日「世界水資源日」(World Water Day)前夕，以「一杯乾淨水，讓孩子生命不再乾涸」為號召，呼籲大眾正視全球水資源需求，關懷缺乏乾凈水而面臨生命危險的兒童，並捐款投入水資源計畫，幫助兒童及家庭享有供水系統、衛生設備等，可以獲得乾淨、安全的飲用水。

世界展望會相信，乾淨安全的飲用水及良好衛生環境是保障兒童福祉的第一步，發展中國家的兒童除了因飲用不潔淨水而生病、甚至喪命，也經常為了取水而被剝奪了身為兒童應享有的權益，如被迫缺課、不能遊戲，或在取水的路途中遇到危險、暴力對待、性騷擾等等。

為了改善兒童面臨的缺水困境，世界展望會一直以來致力於執行水資源方案，更於每年「世界水資源日」前夕，發起水資源行動，號召社會大眾一同關心缺水國家兒童的需要。

2016年度，台灣世界展望會在非洲、亞洲以及拉丁美洲25個國家中的57個計畫區裡執行水資源暨衛生方案，共興建及修復了14,344個水資源暨衛生設施，其中包含水井、蓄水池、濾水/淨水設備、水塔、洗手間、洗手設施等等，總受益人數達24萬3,126人。

一位10歲的印度女孩拉吉瑪(Rajima)所居住的德帕利村缺乏取得乾淨水的管道，許多村民因為飲用不乾淨水而腹瀉，兒童更是主要的受害族群，而在村莊未有良好聯外道路的狀況下，只要德帕利村的村民生病，就只能用擔架走上四到五公里至另一座城市看病，許多人常因此而錯失就診的關鍵時刻。

世界展望會到拉吉瑪的村子展開水資源工作後，拉吉瑪一家人更了解乾淨水的重要性，她說，「以前早上為了去取水，上學都會遲到。有了水塔後，我就能準時上學，也不再需要為取水而缺課了！節省下的時間也能讓我做更多事情！」

她的爸爸說，村子的委員會決定大家一起分攤濾水系統的費用，每個月也將支付一些錢作為維修水塔所用，他表示，「或許我賺的錢不多，但若能讓孩子享有安全乾淨的飲用水，這一切都值得！而且孩子也不再需要為了找水而犧牲學業！」

面對各地相異之需求與景況，世界展望會皆因地制宜、規劃合適的解決方案，實際執行方式包括鑿井、建造水塔以提供乾淨水源；建立廁所、洗手台等衛生設施；在學校和社區倡導正確的衛生教育觀念等，更協助社區建立水資源管理委員會，確保水源的永續使用。

2017年，台灣世界展望會在非洲、亞洲以及拉丁美洲共26個國家的60個計畫區裡執行水資源暨衛生方案。邀請您一同支持，透過「水資源方案」或「資助兒童計畫」，為兒童送出一杯乾淨水，幫助孩子不再因缺水或不乾淨水喪失生命、放棄受教育、遊戲等機會，使孩子的生命不再乾涸，湧出源源不絕的盼望與豐盛。