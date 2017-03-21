〈宜蘭力麗威斯汀〉3/25人才招募日

宜蘭首家國際五星連鎖品牌「The Westin Yilan Resort 宜蘭力麗威斯汀度假酒店」，即將於今年4月21日試營運，有別於新興飯店的現代感設計及高樓建築，〈宜蘭力麗威斯汀〉以東方禪風為設計主軸，詮釋出日式傳統的冥想意境。加盟國際酒店品牌WESTIN打造宜蘭獨一無二的聚落式庭院酒店的頂級品質，預計將在3/25於酒店現場徵才招募。

〈宜蘭力麗威斯汀〉為迎接2017年開幕試營運，將於3月25日(六)上午10：00至下午14：00舉辦人才招募活動，近100名職缺歡迎宜蘭在地人才加入，包括餐飲服務、調酒師、芳療人員、禮賓組長、救生員、休閒部主管，以及餐飲部副理、總監等中高主管等職位，歡迎對觀光飯店服務業有熱忱的優質新血加入。

位於宜蘭水的故鄉-員山鄉的宜蘭力麗威斯汀度假酒店預計開幕後將有85間客房、套房及6間獨棟泳池Villa別墅，三間獨立餐廳有知味西餐廳、舞日本料理及大廳酒吧，設有多功能會議廳、Westin兒童遊戲區、健身房、游泳池、SPA等，此外擁有員山碳酸氫納溫泉為泉源的露天風呂及湯屋設施，為宜蘭首間的國際品牌酒店，也是喜達屋集團與萬豪國際酒店集團合併後第一家擁有天然溫泉的度假酒店。〈宜蘭力麗威斯汀〉距宜蘭市中心開車僅10分鐘，鄰近福山植物園、望龍埤及橫山頭、大湖底、枕頭山等休閒農業區，更有宜蘭酒廠等知名風景旅遊據點。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店總經理唐明秋表示，3月25日〈宜蘭力麗威斯汀〉現場舉辦酒店獨立招募活動、擴大徵才，酒店預計一半以上徵求宜蘭在地員工，以國際品牌教育訓練及培養計畫，吸引長年在外發展的宜蘭子弟返鄉。董事長郭濟綱表示，〈宜蘭力麗威斯汀〉要打造的是一個For a better you的精彩旅程，發揮宜蘭在地文化結合城市觀光，培養國際宜蘭人為的細緻服務。此外關係企業力麗觀光集團旗下馬告生態園區的棲蘭、明池山莊等也為邁入星級飯店準備而擴大招募，歡迎每一位有熱情的各界精英加入。

「宜蘭力麗威斯汀度假酒店人才招募活動」

日期：3月25日(六) 10:00 – 14:00

地點：宜蘭縣員山鄉永同路三段268號(宜蘭力麗威斯汀度假酒店1樓大廳)

洽詢專線：03-922-3365 / 03-923-2111 (人力資源部)