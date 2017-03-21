台灣義美小泡芙 韓知名連鎖店接棒上架突圍

（台灣英文新聞／施家恩 綜合報導）台灣本土食品模範生「義美食品」經典暢銷產品「義美小泡芙」不只在台灣熱賣，更成為日本的超夯零食，現在又有旅韓遊客指出，繼義美「Gummy QQ巧克力球」，牛奶及巧克力小泡芙也接棒在韓國最大連鎖便利超商GS25上架，成為新一波熱銷商品。

GS25是韓國首爾最大的24小時便利店，外國商品能在該店上架相當具有指標性意義，代表品牌與產品獲當地消費者認同。日前GS25在其官方臉書上公佈一月份銷售排行前5名的零食，義美「Gummy QQ巧克力球」名列第五，堪稱台灣之光。現在，陪伴許多台灣人童年的義美經典產品「義美小泡芙」牛奶及巧克力口味也接棒上架，包裝素雅，吸引南韓民眾眼光與討論。

義美公關室證實，牛奶小泡芙及巧克力小泡芙產品16日開始在GS25便利商店上架。

日前，有台灣網友在PTT「日旅板」貼文表示，逛日本的好市多時發現「義美小泡芙」並拍照，當時引起國內熱烈討論，有網友就驚喜表示：「快用新台幣，阿不是，是用日幣讓他下架！」

在台灣傳統產業所面臨的困境中，義美能再度突破重圍，經典商品不斷攻進海外重要零售據點，成績斐然，展現義美為提升「台灣農畜產品」的附加價值努力不懈。