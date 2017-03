懶人包看這裡！ 延宕一年英國脫歐時間表總整理

(台灣英文新聞/蔡佳穎 綜合報導)英國已通知歐盟將於3月29日啟動脫歐程序,歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)表示,將在48小時內向英國發出協商草案,雙方將開始長達2年密集的政治和經濟協商。



英國首相梅伊(Theresa May)的發言人20日表示,英國已知會歐盟將於3月29日啟動里斯本條約第50條規定展開脫歐程序,雙方今後兩年將為此進行複雜的談判。



圖斯克當天即在推特上表示,他將會在48小時內向英國發出協商草案,並同時將這份協商草案也發函給其他27個歐盟會員國,可能在四到六個禮拜內,召集會員國領袖會商,確定談判底線,按照這個時間表,談判最早應該可以在五月展開。



根據歐洲理事會先前說明,脫歐程序是英國必須先正式通知歐盟,歐盟才會在48小時內提出第一份談判方案,而根據里斯本條約第50條規定,雙方必須在兩年內、亦即2019年3月29日前完成分手的相關協議。

不過在第一份協商草案出爐後的數週甚至數月,英國與歐盟可能才會正式展開全面協商,協商期限為2年。

英國脫歐大臣戴德偉(David Davis)表示,「這個國家這個世代最重要的談判就要開始,政府的目標很清楚,達成對每個國家、英國每個區域、乃至整個歐洲都可行的方案,要讓英國跟友邦以及歐盟盟友們,有一個全新正面夥伴關係。」

談判協議必須通過英國國會以及歐洲議會表決,以及占歐盟總人口超過65%的會員國、大概是至少20個國家同意才能成立;若無法同意,兩年期限一到,英國仍須脫離歐盟,屆時英國將可能無法得到他們想要擁有的條件。

●英國脫歐時間表:

6月23日

早上7時展開脫歐公投,結果由脫歐派得到1,741萬票,得票率為51.9%,而留歐派得到1,614萬票,得票率為48.1%,確定正式脫離歐盟。當天英國首相卡麥隆(David Cameron)宣布他將於10月保守黨會議前辭去英國首相職位。

7月13日

​英國新任首相保守黨梅伊(Theresa May)正式入主唐寧街10號,隨即展開組閣工作,設立「脫歐大臣」(Secretary of State for Exiting the European Union)一職負責所有對歐協商談判事宜。但由於脫歐程序複雜、也需要時間制訂脫歐方案,因此宣布於2016年不會啟動脫歐程序。

10月初

英國政府提出,可在公投結果的基礎上運用「皇家特權」(royal prerogative powers)給予脫歐大臣David Davis足夠合法的行政權,代表梅伊政府正式啟動脫歐。「皇家特權」允許政府在無須國會表決下,自行處理外交事務及國際條約,因此宣稱啟動脫歐程序亦不用國會事先批准。

此舉卻觸怒了部分留歐人士,以商人吉娜米勒(Gina Miller)為首的民間團體「人民挑戰」(People's Challenge)認為,脫歐會導致數以百萬計英國人失去在歐盟成員國自由流動等權利,認為政府啟動脫歐程序前,必須取得國會同意,便訴請法院裁定,以司法挑戰政府試圖繞過國會的決定。

11月3日

英國高等法院做出震撼性裁定,指英國政府無權單方面動用行政權啟動《里斯本條約》第50條,若要啟動脫歐必須先獲國會表決通過。

政府發言人表示,政府不服從法院的這一裁決,將向最高法院提出上訴,不讓這一裁決破壞英國啟動脫歐程序的時間表,將繼續執行原定計畫。

(延伸閱讀:與政府對抗 是誰這麼大膽挑戰英國的脫歐程序?)

1月24日

最高法院再度做出判決,英國政府須經國會批准才可按《里斯本條約》第50條啟動為期2年的脫歐談判,此一判決賦予國會在脫歐談判中更大主導權。

2月1日

英國會下議院就賦予梅伊啟動脫歐權力的法案舉行2天辯論,以498票贊成、114票反對,同意賦予首相梅伊啟動脫歐的權力。法案接著將送交下議院委員會討論,下議院就修改內容表決,可望通過,議案交至上議院。

3月13日

英國上議院通過脫歐法案,以274票贊成、118票反對,賦予梅伊可引用歐盟《里斯本條約》第50條啟動脫歐程序,展開正式談判。

(延伸閱讀:英政府迎來最終勝利! 最快3月底啟動脫歐)

3月20日

英國政府表示,英國已知會歐盟將於3月29日啟動里斯本條約第50條規定展開脫歐程序,雙方今後兩年將為此進行複雜的談判。