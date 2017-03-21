保護腎臟 先從預防三高做起

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）為響應國際｢世界腎臟病日｣，台北市政府衛生局日前舉辦2017世界腎臟病日「愛腎護腎、腎利人生」園遊會，今年主題為「腎臟疾病和肥胖，健康腎臟來自健康生活!」。肥胖會增加死亡的風險，並且會引起許多其他疾病，其中就包含慢性腎臟病 (CKD) 和慢性腎衰竭。北市衛生局叮囑民眾遵守「三多、三少、四不、一沒有」原則，預防三高上身，也保護自己的腎臟。

在台灣，腎炎、腎病症候群及糖尿病腎病變居國人十大死因第9位，而台北市更由101年的第9位逐年攀升至104年十大死因第7位。依據衛生福利部國民健康署「2007年台灣地區高血壓、高血糖、高血脂之追蹤調查研究」顯示，國內20歲以上成人每10位就有1位有慢性腎臟疾病。而患有高血壓、糖尿病和高血脂者（簡稱三高）罹患腎臟病之發生率及危險性均顯著增加，分別為非三高患者的1.66倍、2.35倍及1.58倍，而同時患有三種三高的患者，患有末期腎臟病前期的情形更是比沒有三高的3倍。

依據衛生福利部國民健康署102年訪問調查結果，顯示40歲以上之慢性腎臟病人BMI過重及肥胖比率高達56.3%，而且BMI過重及肥胖之慢性腎臟病人近5成沒有做任何體重控制。超重或肥胖的人比體重正常的人，更容易發生末期腎臟病。因此，減少肥胖、預防三高將可以預防或減緩慢性腎臟病的進展。

台北市政府衛生局局長黃世傑呼籲，市民朋友平時多注意日常生活細節，養成良好生活及飲食習慣，遵守「三多、三少、四不、一沒有」習慣：

三多：多纖維、多蔬菜、多喝水。

三少：少鹽、少油、少糖。

四不：不抽菸、不憋尿、不熬夜、不亂吃來路不明的藥。

一沒有:沒有鮪魚肚。

提醒民眾應遵循醫囑定期接受驗血、驗尿、量血壓檢查，以預防三高上身，並幫助自己瞭解腎臟的功能，保護自己的腎臟，以早期篩檢出腎臟疾病，對於已經有腎臟病的民眾，更應配合定期追蹤腎功能，來減緩腎臟病病程。此外，糖尿病是引發腎臟病惡化的主要因素，患有糖尿病的朋友，應每年進行尿液微量白蛋白檢查及眼底視網膜檢查，以早期發現腎臟及眼睛病變，早期治療。