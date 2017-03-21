本周天氣不穩定  晴雨一日一變

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局預報，今(21)天凌晨開始因鋒面通過，東北季風隨之增強，降雨機率提高且轉涼，北部及東北部地區天氣較不穩定，低溫只有攝氏15、16度。



高溫方面，北部及東北部將降至20、21度，東部及東南部約24至26度，中南部高溫仍達28至30度，白天較為溫暖。

氣象局提醒，春季天氣變化較為迅速，未來一週內天氣型態較為不穩定，天氣變化快速，大約每兩天就有一波鋒面快速通過，尤其中部以北天氣轉變較明顯。

週三(22日)東北季風減弱，北台灣氣溫回升，東半部地區仍有短暫雨，北部地區也有局部短暫雨，中南部維持相對穩定天氣。

週四(23日)另一波鋒面及東北季風影響台灣，北部及東北部天氣將再轉涼，全台天氣較為不穩定，尤其中部以北及東北部地區有陣性降雨，其他地區也有局部短暫陣雨。

氣象專家吳德榮表示，週五天氣再好轉，北部幾乎是「一日一變」，不過週六就迎來一波冷空氣，感受濕冷，下週一轉乾，但直到下週二才會逐漸回暖。

由於東北風增強，下午開始，台南以北、東半部地區(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有8至10級強陣風，沿海地區並有較大風浪出現。



空氣品質部分，今天金門及西半部地區多為橘色提醒(對敏感族群不健康)，東半部及馬祖、澎湖地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。