朴槿惠今早出庭應訊  首度對人民道歉

（台灣英文新聞／國際組綜合報導）南韓遭罷黜的前總統朴槿惠今(21)天以刑事嫌疑人身分抵達檢察廳應訊，調查與其相關的貪污、濫用職權等13個案件，她在應訊前首度向民眾道歉，並稱會坦白配合調查，成為韓國憲法史上第4名被傳訊的總統。

韓聯社(Yonhap)報導，南韓前總統朴槿惠今天上午9時30分以導致她遭彈劾下台的閨蜜門弊案關鍵犯罪嫌疑人身分，抵達首爾中央地方檢察廳接受檢方訊問，她迴避記者提問，僅對民眾致歉，並說將坦白交代、配合調查，「我對人民很抱歉。我將如實地配合訊問。」

南韓檢方人士透露，傳喚朴槿惠當天，除了檢察官和調查官之外，將完全禁止外部人士進出檢察廳辦公大樓，並且也禁止媒體用無人機在上空飛行拍攝，現場將採取嚴密封鎖。

朴槿惠將以嫌疑人身分到案，據了解，檢方已完成一份長達100頁的訊問調查表，在諸多對朴槿惠的指控裡，檢方調查重點包括朴槿惠是否從三星集團收受賄賂、是否要求企業向密友崔順實掌控的Mir財團和K體育基金會出資、是否洩露青瓦台機密文件等。

本案其他要角大多已被起訴入獄，包括被控向朴槿惠與崔順實行賄的三星集團副總裁李在鎔(Lee Jae-young)，以及涉嫌以名下兩個基金會的名義，向多間企業和財團要求高額捐款達774億韓圜(約20.8億台幣)，並藉此從中謀取利益的密友崔順實。

韓國時報(The Korea Times)報導，由於韓國檢方已蒐集到關於她在弊案裡共犯角色的「大量證據」，檢方可能在訊後還沒取得正式逮捕令前，先當庭拘留朴槿惠。

爆發至今近一年的時間，隨著李在鎔和崔順實相關涉案嫌疑人相繼入獄，遭彈劾解職的朴槿惠，在失去刑事豁免權保護後，所面臨的13件案件若一一確認並宣判，她恐怕最高將面臨無期徒刑的刑期。



然而，韓國社會似乎並沒有因為她的下台而就此平靜，仍有不少支持她的民眾視判決為政治追殺，導致將來檢方的一舉一動，都將被以放大鏡檢視。