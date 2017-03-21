《多棲：溫柔的產出二部曲》女性藝術家特展 紐約臺灣書院展出

紐約臺灣書院為參與紐約亞洲藝術周(Asia Week)及配合聯合國婦女月，特舉辦《多棲：溫柔的產出二部曲》女性藝術家特展，於3月18日開幕，除有藝術家專業導覽，並舉辦藝術座談，邀請紐約市立大學助理教授藍波契女士(Franziska Lamprecht)擔任主持人，由她穿針引線，讓三位參展藝術家暢談她們在現代社會的多重角色及創作心路歷程。包括紐約皇后美術館數位媒體部門多明哥巴克經理（Pema Domingo-Barker）、皇后美術館策展人哈理斯（Iarissa Harris）、火島藝術駐村機構創辦人波哥亞（Chris Bogia）、I-Park Foundation創辦人克里斯皮諾 (Ralph Crispino)等，許多在紐約的臺灣藝術家及策展人亦出席交流，氣氛溫馨，觀眾反應熱烈。

該展由中華民國文化部贊助，駐紐約臺北文化中心與臺北國際藝術村共同主辦，策展人李依樺為臺北國際藝術村經理，其策展理念將臺灣的藝文環境延伸至美國紐約，展覽主題除探討創作者需身兼數職的多重身份，也觸及女性藝術家在婚姻和家庭中的不同角色，呈現各自發展出的多棲姿態。第一階段於紐約臺灣書院登場，邀請胡農欣、邱于真、黃潔宜三位現居紐約從事多職藝文工作的臺港女性藝術家參展。第二階段將再另邀三位臺灣藝術家加入（陳慧嶠、王德瑜、蔡海如），將於今年6月在紐約456藝廊展出。

目前任職於紐約皇后美術館的胡農欣，以攝影及錄像作品，表達自己內心對現實世界的體驗與感受，尤其是身為台灣女性在異鄉的視角和觀察。現居紐約從事創作及多媒體互動設計的邱于真，攝影作品多以都市人角度觀點，來探討人身處於異文化環境中的定位問題及情感關係。黃潔宜來自香港，任職「亞洲藝術文獻庫」，她以平面輸出文字圖呈現《系統崩解》訪談計畫，貫徹她多重角色的藝術實踐。

這些女性藝術家在藝術領域都身兼多重角色，有時站在台前，有時扮演幕後推手，充分顯現她們的藝術創作力，以及她們堅忍溫柔的女性特質，也證明新時代女性在藝壇也撐起一片天。