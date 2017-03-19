傳遞特殊奧運火炬 警界為台灣跑出世界公益

2017年冬季特殊奧林匹克運動會世界賽將於106年3月18日至24日在奧地利展開，副總統陳建仁也特別在15日出發行前為我國運動員親自授旗，鼓勵這些智能不足運動員邁向國際，爭取國家榮譽。為響應世界公益，台灣警界和全球執法人員齊聚一堂，與特殊奧運運動員一同繞行奧地利，傳遞2017冬季特殊奧運聖火火炬，號召公益與宣揚特奧精神，並鼓勵這些特奧運動員邁向國際，為台灣爭光。

國際執法人員火炬跑終點聖火跑・Torch Run Final Leg for Special Olympics」，是每屆特殊奧運開幕之前的重要誓師活動，來自世界各地的執法人員都會聚集在一起，持著象徵自由、傳承的奧運火炬，與特殊奧運運動員肩並肩跑入特奧舉辦城市，傳遞公益與特奧精神，並在運動會開幕式上點燃聖火。

警政署陳國恩署長從時任公關室主任時即積極推動、參與響應至今，本屆2017冬季特奧，我國也派出內政部警政署專員林軍廷代表台灣，前往奧地利參加傳遞火炬之盛會，跟著世界各國執法人員走訪奧地利各個大小城市，為中華健兒加油打氣，並同時宣揚臺灣優質文化與優良警察精神。

林軍廷警官在本次奧地利特奧舉辦地里歐本城鎮（Leoben）發表演說，向世界各地推廣臺灣美麗、友善的居住環境，以及臺灣警察熱衷公益、積極服務的優質精神，且執法人員所持的火炬於當地時間3月18日下午5時跑進冬季特殊奧運會運動場內，點燃聖火為冬季特殊奧運揭開序幕，來自世界各地的運動員與執法人員齊聚一堂，頌揚奧運精神，也做彼此最好的交流。