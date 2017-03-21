〈時評〉中共遮住香港天空



再過幾天，香港要投票選出新特首，這種「小圈圈」選舉方式，就是中國口中的「一國兩制」，也就是所謂的假民主、真統治，台灣絕對不能走向這條不歸路。



總統由人民直選，這是多數國家的民主常態，雖然極少數的國家是透過間接選舉，但絕對不像香港特首選舉，幾乎是公開的黑箱作業。



以這次特首選舉來說，是由約1200人組成「選舉委員會」，投票選出新特首，只要拿下600票的選委票，就能順利當選。但香港的合格選民有370萬，卻只有不到25萬人可以投票選出選委，這是因為「界別分組」的設計。



選委會由四大「界別」組成，再分為38個「分組」，甚至分組下面還設有「小組」，涵蓋各個領域，但各領域的選委產生方式，又有各自運作方式，令人眼花瞭亂。以宗教界的60位選委來說，是由六個指定宗教團體各自推薦10人，這些團體有些是以抽籤方式產生，有些是透過內部協調，但協調過程與方式，外界無從得知。



至於商界的選委，只有極少數的商會會員才能參選或投票，但這些商會的章程、入會方式，幾乎不對外公開，一般人根本難以入會，使得這部分的選委代表性，受到高度質疑。



此外，港區政協有51位選委，但這些政委如何出爐，沒有明確的規範，表面上是透過協商形式，但實際上卻是操控在中共手上。



根據香港媒體的統計，絕大部分選委出線的過程，不是沒有公開，就是不透明，如此選舉制度的設計，目的是要確保透過民主投票的形式，選出一位所謂港人治港的特首，而且這個人，百分之百是中共中意的人選，不會有任何閃失。



由於選委失去代表，連帶讓投票選出特首，也無法獲得香港人的信賴，這已經不是幕後的黑手，而是中共隻手想要遮住香港的天。



若是台灣和中國，走向一國兩制，台灣也將看不到未來的天。



（作者李平華，資深媒體人）