〈財經主筆室〉硬體回歸 Switch能否讓任天堂「起死回生」？

3月3日，日本任天堂正式發表結合家用和攜帶兩玩的新一代遊戲主機Switch，美國、日本、香港和歐洲指定國家和地區首發，美國定價不到300美元，日本不到3萬日圓， 折合新台幣約9,549元，不到萬元。從原本未推出前市場並不特別看好，不過隨著一款熱賣遊戲《薩爾達傳說》帶動熱潮下，近來市場頻頻改觀，幾乎各地都賣到缺貨。《華爾街日報》17日最新報導更引述知情人士說法，表示任天堂公司已決定把2018年3月止的2017年度Switch遊戲機規劃產量提高至少一倍至1600萬台，同時也帶動任天堂上周股價再度出現急拉。

1889年就成立的任天堂從1980年代的紅白機真正起家，一直以硬體擅長，包括紅白機、Game Boy、GBA、任天堂DS系列、3DS、NDS、Wii在電玩遊戲界也稱霸數十年之久，加上瑪俐兄弟等多款熱銷遊戲，旗下曾有超過百款銷量百萬以上的熱門遊戲，軟硬攜手，年營收曾破上兆日元、利潤能維持二成以上，一直是日本的模範國際級大型企業。

但過去幾年隨著手機行動裝置興盛，任天堂的風光遭手遊打趴，2011年財報，因硬件降價及匯率等原因，淨虧損432億日圓出現年度首度虧損，2016年推出第一款手遊精靈寶可夢GO引爆擴增實境AR熱潮，發售後不到一個月內下載量超過1億次，不過公司顯然重心並沒有擺在PokémonGO上頭，因為公司自2015年以前就開始積極研發推出新的殺手級「祕密武器」-Switch，原本內部把主機代號訂為「NX」，還延宕了一年才推出。

擁有一對可拆卸的控制器Joy-Con的Switch，一次融入Wii 的體感、Wii U 的手持螢幕、NDS的掌機體驗，加上新的體感控制器，可以跟朋友隨時分享、對戰或合作，多樣變化引起玩家興趣。據日本遊戲產業市調機構Media Create 17日最新統計數據，3月3日開賣第一周銷售量達32萬9,152台，第二周驟減至6萬1,998台，但似乎並不是熱度減低，而是供貨不及問題，二周累計銷售39萬1,150台，如今傳出任天堂內部打算提高一倍產能的消息，股價也再度反應急噴。

寶可夢GO先前並未替任天堂帶來多大的實質利潤，這次Switch新主機能否帶動營運面真正「起死回生」，後續仍需觀察幾個變數。首先一是新機供貨速度能不能加速趕上市場熱度，不要犯了HTC供貨延宕大澆市場冷水的前車之鑑，二是遊戲產線能否跟上硬體腳步，目前9成以上玩家靠一款《薩爾達傳說》遊戲略嫌薄弱，需要更多長銷型的遊戲軟體配合。

第三，是看這波硬體新鮮感能維持多久，不要像寶可夢「售後不理」，一個月熱潮玩完，在二手市場拋售拖累銷售。若能軟硬體順暢連番保持熱度，以任天堂擅長的硬體帶動軟體銷售模式，為公司帶來合理的利潤，迎接業績春天應是指日可待，台股的任天堂概念股股價也有機會跟著「水漲船高」。