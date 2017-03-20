下一城！落實台韓市場國際連結策略

為落實台韓市場國際連結策略，吸引資金及發展創新，臺灣指數公司(Taiwan Index Plus, TIP)與韓國交易所(Korea Exchanges, KRX)將共同編製3檔跨境指數，包括台韓高科技指數(IT sector Index, ITI)、台韓高股息指數(Dividend Theme Index, DTI)與亞洲市場代表性指數(Representative Index, RPI)。雙方並規劃於2017年第三季優先共同發布台韓高科技指數(IT sector Index, ITI)、台韓高股息指數(Dividend Theme Index, DTI)。

台韓通自2016年10月7日已完成ETF雙邊互掛，同時積極進行不定期的雙邊交流，2017年工作重點聚焦在合作編製台韓指數，特別是今日(3/20)韓國交易所董事長鄭燦宇(Jeong Chan Woo)率領高階主管與指數團隊訪台拜會臺灣證券交易所兼臺灣指數公司董事長施俊吉，並與證交所及指數公司團隊就台韓交易所合作、指數合編計劃進行意見交流，期能強化兩地資本市場之連結。

臺灣指數公司指出，台韓指數合編計劃涵蓋三大領域，包含高科技指數、高股息指數與具市場代表性指數。台韓高科技指數將聚焦雙方具有優勢之IT產業，並挑選雙方市場中具有深遠國際影響力之IT龍頭企業，讓國際投資人透過此一投資指標(benchmark)表現，同時掌握台韓IT產業發展，並強化市場優勢地位及雙方連結之特色。高股息指數則不同於傳統市值加權指數，將採用創新編製方式，著眼高配息公司，滿足國內外投資人無論景氣好壞或股價漲跌都希望持續獲得股息收入的投資需求。代表性指數則為一中長期計劃，希望與其他亞洲交易所合作，納入最具代表性之亞洲公司，以強化亞洲各市場特色，形成區域化投資標的，吸引國際投資人目光。同時為提升國際能見度，雙方研議指數規劃以新臺幣、韓圜與美元計價，並納入第三方合作對象負責指數計算維護與國際行銷。

臺灣指數公司表示，雙方董事長在會談中均對台韓合編製指數計劃表達高度支持，表示在台灣證券交易所與韓國交易所的緊密合作下，未來能透過合編指數及後續推廣吸引業者採用發行商品，相信在雙方互動良好的基礎上，未來將有更多美好的合作成果。