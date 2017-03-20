鴻海富連網Bandott搶攻OTT BOX 市場

隨著韓國偶像劇、美國影集、大陸連續劇成為逐漸收視主流，傳統第四台業者因應消費者追劇需求，紛紛不斷購置最新戲劇版權以滿足收視用戶的需求。但礙於國外版權費用持續調漲，部分業者僅能提高戲劇的重播次數或減少購置比例來降低營運成本，而看準數位內容將成為未來市場收視主流以及提供消費用戶最新即時戲劇，鴻海富連網推出4K電視機上盒BANDOTT(便當)，準備搶佔家庭客廳眼球經濟。

據富連網表示：『以庶民生活便當文化為核心概念所打造的BANDOTT(便當)機上盒，最先是鴻海董事長郭台銘的主意。不只要賣夏普電視，透過BANDOTT的機體，搭載各式豐富的影視娛樂內容，就像豐富的便當飯菜般帶給大家每一日的娛樂生活。』，而商品甫推出便已有萬名用戶訂購；鴻海集團副總裁呂芳銘更喊出三年上看一百萬戶的目標。

BANDOTT(便當)目前主推賣內容服務不賣硬體，活動期間只要預付嘗鮮押金NT$999 (押金原價NT$1,400)，即可帶回家使用，一年後若不使用，退還盒子押金還可全數退還。機上盒本身具備兩組HDMI輸入，除了提供子畫面預覽外，同時可串接第四台機上盒或遊戲機，以融合共享的理念，讓用戶能夠輕鬆整合家中的數位影音娛樂，並滿足每一位家庭成員的使用需求。在影視內容服務上，搭載Google的Android TV系統，網羅市場最齊全的正版內容合作夥伴：愛奇藝、CATCHPLAY、NETFLIX、myVideo等海量正版內容任君挑選，為方便使用者操作，BANDOTT(便當)更有一個獨家貼心的設計，利用藍芽語音聲控的方式，可輕鬆搜尋任何想看的戲劇影集，減少手動輸入的麻煩。