期交所盤後交易制度「看影片、拿獎金」有獎徵答活動 答題人數破萬

臺灣期貨交易所（以下稱期交所）預計於今(106)年5月推出盤後交易制度，並自3月1日舉辦之盤後交易制度「看影片、拿獎金」有獎徵答活動。截至目前為止，上網答題人次已經突破萬人，達15,000人次，顯示市場對於即將上線之期貨市場盤後交易制度深感興趣，期交所宣導盤後交易制度獲致初步成果。

本活動自3月1日開始，持續舉辦至5月31日止，年滿20歲且持有中華民國身分證之自然人均可參加，民眾只要上期交所網站觀看盤後交易制度宣導影片並完成答題者，即可獲得抽獎機會。每月活動結束後，依當月抽獎序號抽出30個得獎者，每名可獲得新台幣1,000元，活動期間共計3次抽獎，總計抽出90個名額。天天看影片，天天均有機會中獎，挑戰次數越多，中獎機會越高！

期交所為提升我國期貨市場之國際競爭力及市場長遠發展，積極協同期貨業者共同宣導我國期貨市場盤後交易平台，盤後交易上線後，屆時交易時間延長至隔日凌晨5 點，交易時段與歐美市場一般交易時間接軌，為國內外交易人提供完善避險管道及更多交易機會。

為協助民眾了解盤後交易制度，期交所於網站首頁建置「期貨市場建置盤後交易平台宣導專區」，提供有關交易面、結算面、資訊面、法規面之相關內容、宣導影片及有獎徵答活動專頁，歡迎民眾上網觀看宣導影片並完成答題挑戰，活動詳情請至期交所網站(www.taifex.com.tw)查詢。