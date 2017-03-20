台北富邦銀行台中地區國美分行、北台中分行 3/20歡慶開幕

看好台中美術館商圈潛力，台北富邦銀行2016年底進駐此商圈，新設台中地區第7家分行--國美分行，今日(20日)與全新改裝的北台中分行歡慶亮麗開幕，富邦集團董事長蔡明忠、台北富邦銀行總經理韓蔚廷親自南下主持開幕儀式，與客戶及同仁分享喜悅。未來，國美分行及北台中分行將以新一代數位分行形式，提供台中地區客戶更便利、專業且結合在地文化的金融服務！

台北富邦銀行積極整合實虛通路，陸續在北中南全台各地打造新一代數位分行，國美分行是全台少數獨棟兩層樓式的分行，位於快速發展的八期重劃區生活商圈，鄰近國立台灣美術館及勤美誠品綠園道，人文氣息濃厚、生活機能佳，是台中市新興住宅商辦混和區；北台中分行深耕大北屯地區長達22年，緊鄰北屯區兩大熱鬧商圈包括餐飲小吃林立的北平路商圈，及台中最大成衣批發中心的天津商圈。迄今包含國美分行及北台中分行在內，北富銀在台中地區共有7家分行(5家為新一代數位分行)，讓台中民眾享有最專業、完善且便利的數位金融服務。

為更貼近台中地區客戶，國美分行及北台中分行已推出一系列結合人文生活及理財議題的活動，包括交響樂演奏茶會、庭園植栽手作教學活動、反詐騙宣導社區講座等。此外，也適時搭配時事理財議題規劃理財講座，例如因應報稅季，4月將籌辦稅務講座，與客戶分享繳稅及節稅規劃，讓客戶深刻體現北富銀所追求的「有溫度」的金融服務。未來也將秉持這樣的理念，持續規劃更多人文及理財活動，歡迎台中地區民眾多多參與。

為歡慶國美分行、北台中分行開幕，即日起，只要成為北富銀薪轉新戶即可享有專屬優惠，申辦房貸、信貸商品享有貸款利率與帳管費優惠等；此外，新戶開戶有機會獨享3大限量迎賓禮，包括富邦財神限量便條紙、全新理財會員可獲得限量的德國Brita濾水壺或義大利Selene泡茶保温杯1個，臨櫃交易還有美元/歐元換匯、外幣定存、基金申購手續費等超值優惠，歡迎台中客戶及民眾隨時至分行洽詢。

台北富邦銀行國美分行位於台中市西區五權西路一段260號，北台中分行位於台中市北屯區文心路四段333號。相關北富銀最新消息，請查詢: https://www.fubon.com/banking