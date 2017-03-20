中華電信力推行動支付打造智慧城市

中華電信致力於推動行動支付普及化，引領產業與社會共同走向智慧城市，繼先前於2017 MWC及台灣智慧城市展中，展出智慧城市應用服務，展現國際競爭力，中華電信為響應政府政策、展示力推行動支付的決心，今宣佈與桃園市政府合作推出「行動市民卡」，結合手機NFC SIM卡和一卡通電子票證，客戶只要持有NFC功能的Android手機，至中華電信更換NFC SIM卡、下載「Hami Wallet」App，即可申請行動市民卡，儲值後就能使用手機搭乘大眾交通工具或至超商購物，首1,000名成功申辦者，加碼送桃園捷運一日套票的優惠，輕鬆體驗「一機在手，便利帶著走」的智慧城市服務！

根據資策會產業情報研究所（MIC）今年2月公布的「行動支付消費者調查分析」發現，台灣已有80.2％的消費者有意願在未來開始使用或繼續使用行動支付，其中已經是行動支付的使用者中，更有96.1％願意繼續使用，表示消費者對行動支付偏好度逐步提升。但調查也指出，台灣「電子支付」僅佔「個人消費支出」的25.8%，遠低於鄰近國家地區如韓國77%、香港64.5%、中國大陸55.9%、新加坡53%等。顯見在國人已有使用意願的情況下，如能有便利、安全又具誘因的行動支付載具和整體環境，將可有效提升行動支付的滲透率。

中華電信行動通信分公司涂元光總經理表示：「桃園市政府是地方政府推動行動支付的領航者，不僅於104年9月推出實體卡之桃園市市民卡，並於前年12月攜手中華電信合作試辦『桃園市行動市民卡』，今年雙方更擴大行動市民卡之應用，讓消費者享受更便捷的智慧生活。因應智慧時代來臨，中華電信將持續推動行動支付，積極擴大產業合作規模，與各大通路、智慧終端設備商、金融業等不同產業結盟，串聯台灣各產業，致力於打造最完整的行動支付應用生態圈，並期望於今年達成Hami Wallet百萬客戶數之目標，全面提升台灣行動支付普及率。」