無聲殺手─結核病 傳染力高 潛伏期長 無聲息奪走性命

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）台北市地狹人稠，且民眾搭乘大眾交通通勤比例也較其他縣市頻繁，易造成結核病群聚感染，根據105年台北市結核病確診個案數共計933人，其中校園(7-24歲)佔4%，職場(25-64歲)約佔42%，佔總確診數46%。為響應3月24日世界結核病日，台北市政府衛生局特別於24日和25日提供高傳染性個案和一般民眾免費潛伏結核篩檢。

結核病主要的傳染途徑係由飛沫或空氣傳染，傳染性的肺結核患者經由咳嗽、打噴嚏、說話、唱歌時，產生約1至5μm大小的帶菌飛沫，周遭的人可能吸入飛沫或空氣中的飛沫殘核而感染。一般人受感染時，通常不會產生結核病症狀也不具傳染性，稱為潛伏結核感染(Latent Tuberculosis Infection, LTBI)。結核桿菌會潛伏在人體內伺機發病，潛伏結核感染者並非病人，但終其一生約有5－10%的機會發病，且在前兩年的發病機率較高。

如要做到「預防勝於治療」，保持室內空氣通風，是預防結核病最基本的防治之道。保持室內通風主要係稀釋感染性飛沫核在空氣中之濃度，並預防其擴散。另外，及時發現及時治療則可大幅降低發病機率。

台北市政府衛生局疾病管制處陳少卿處長表示，結核病早期症狀不明顯且症狀和感冒類似，易被忽略而延誤就醫。平時可透過簡易的「七分篩檢法」自我評估外，定期接受健康檢查。如果咳嗽有痰超過三週，應立即就醫接受胸部X光檢查，以早期發現，早期治療。結核病可經由治療而痊癒，只要遵照醫師的囑咐，持續接受 6 至9個月正確有效的藥物治療，即可恢復健康。

有關本週結核病篩檢活動或相關防治資訊可至臺北市政府衛生局網站查詢，或洽詢市民當家熱線1999或防疫專線2375-3782皆有專人提供諮詢服務。