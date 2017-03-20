健康新觀念：愛吃起士的人膽固醇竟然較低

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）坊間流傳「全脂乳製品易讓膽固醇上升」！讓許多愛好乳製品的人望之卻步。不過愛爾蘭一份新研究推翻了舊理論，他們發現，常吃高脂乳製品的的人膽固醇和BMI值都比不吃的人來的低。該研究由愛爾蘭都柏林大學學院的研究人員發表。

該研究的主持人Emma Feeney表示，高脂肪乳製品可能不是造成膽固醇過高的罪魁禍首。他們追蹤了1500位年齡介於18到90歲的成年人飲食，並分別紀錄下乳製品攝取的總量和類型、低脂或全脂。結果顯示，想要活得健康，日常飲食中應該要適時加入乳製品，即便是高脂乳製品，例如黃油、起士和奶油等也是對身體有益的。

另外，愛吃優格的人，其身體脂肪率最低，但和愛吃起士的人相比，兩者的代謝健康皆差不多。研究還顯示，常吃低脂乳製品的人，體內膽固醇竟比常吃全脂乳製品者高；研究人員補充說明，不表示低脂乳製品一定會造成膽固醇變高，而是該去分析日常飲食中有些會導致LDL提高。

研究人員表示，此研究結果不是鼓勵大家狂吃高脂乳製品，而是告訴大家均衡、適量飲食才對身體有益；同時，血液中膽固醇的高低並不是單一的食物就能影響，不該因噎廢食，反而該控制肥肉、內臟、海鮮和甜點等高膽固醇食物。