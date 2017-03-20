美國務卿訪中 聚焦北韓問題

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）美國國務卿提勒森(Rex Tillerson)在日前正針對北韓的導彈問題巡迴亞洲各盟國，最後一站來到中國，他在週日表示，非常期待川普最終可能與中國國家主席習近平的會談。

提勒森同時也說，川普極為重視與習近平的對話機會，並期望未來可以親自登門拜訪，似乎在暗示著，兩個領導人下個月可能在佛羅里達見面的傳聞。

而在雙方會談的細節逐漸被釋出的當下，相較於川普在競選期間針對中國的經濟政策放出各種尖酸刻薄的言論，提勒森發表的談話基本上仍然傾向以禮貌的基調為主，習近平則稱讚週六提勒森與外交部長王毅的會面「有效率」且「有結果」。

習近平表示，他與川普都同意，如果要使美中關係更為緊密，雙方必須要共同努力，同時雙方也認為未來美中兩國會共築更有建設性的未來。

提勒森在前往中國與王毅會面前，正在南韓處理日益緊張的北韓導彈危機，他丟出了對北韓實施「預防性武力攻擊」的想法，認為如果北韓的武器計畫（特別是核武）達到盟國不得不作出反應的等級時，美國不排除會對其發動軍事行動，這觸動了中國緊張的神經。

不過由於與美國的會談在即，身為北韓最大外交支柱與經濟來源的中國並未做出回應，不過自從北韓重啟核子試驗後，中國就一再呼籲雙方各退一步，避免進一步的衝突爆發。

面對聯合國安理會針對北韓實施的制裁，中國心不甘情不願地投下了贊成票，但是仍盡其所能反對決議案中可能導致金正恩政權垮台的措施，一來中國擔心北韓跨台後，大量的難民將跨越鴨綠江湧入中國東北，二來，中國也不樂見南韓統一北韓後，美韓軍隊屯駐在其邊界上。

而儘管仍試圖維繫北韓現況，中國對北韓的耐心已經隨著時間逐漸消逝，在上個月，北京首次下令將全面禁止北韓煤礦一年，對於嚴重依賴出口資源至中國的北韓而言，這項政策是對其經濟重大的打擊。

相較於提勒森巡迴亞洲救援北韓問題，他的上司川普顯得十分雲淡風輕。

在空軍一號上的記者會中，當被問及對於北韓的想法時，川普告訴記者，「北韓壞壞，非常非常壞」("He's acting badly. He's acting very, very badly.”)。