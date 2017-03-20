北市長任內特別費案遭二度提出告發 馬英九獲不起訴

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）前總統馬英九時任台北市長任內被檢舉涉貪瀆特別費案，台北地檢署周一認定此案馬英九已獲最高法院判無罪定讞，此次告發案與前案被控事實相符，因此馬英九獲不起訴。

媒體報導，在前總統陳水扁多年前爆發總統國務機要費案後，民進黨立委謝欣霓及台北市議員顏聖冠，也多次質疑馬英九的北市長特別費也涉嫌貪瀆，並在2006年與2007年向當時的高檢署查黑中心（特偵組前身）提出檢舉，另針對馬英九在市長任職期間，以市長特別費核銷其所認養的愛心犬「馬小九」一事，二度提出告發。

周一台北地檢署認為，馬英九被控兩案，案情應屬同一案件，考量最高法院已判馬無罪確定，且特別費部分現已除罪化，首長特別費在2011年間，已針對2006年12月31日前所涉行為除罪化，因此認為不得再行追訴。

特別費背景

特別費案在2006年、2007年間，藍綠相互告發對方的首長、閣員，牽涉官員、幕僚多達上千人；在前總統陳水扁入獄後，加上國民黨也有許多前朝官員有特別費問題，國民黨才鬆口願意修法。首長特別費除罪化的部分，2011年間，立法院三讀通過「會計法增訂第99條之1條文」，被視為朝野「歷史共業」的特別費正式除罪化，總計7500人因此解套。

立院當時三讀通過的條文為：「中華民國95年（西元2006）12月31日以前，各機關支用之特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員之財務責任均視為解除，不追究其行政及民事責任；如涉刑事責任者，不罰」。

馬英九仍官司纏身

馬英九除了這起特別特案，北檢手中還握有多案待查，分別是：大巨蛋獨厚遠雄弊案、馬習會洩密案、貓纜施造瀆職、財產來源不明、黨產侵占案、富邦銀併北銀、國發會土地弊案等。馬英九才因涉嫌教唆洩密，14日依違反通訊保障等三罪遭檢方起訴。