買房靠自己？英研究：首購族17%有爸媽資金贊助

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導)為了保護好自己辛苦賺下來的錢,很多人會把自己的自己的錢存到銀行,不過最近出現一個新的名詞,或許不是我們想像中典型的銀行。

「爸媽銀行」(The bank of Mum and Dad)指的是,無法在經濟上獨立的孩子,在每月捉襟見肘時把父母當提款機的情況;根據全英房屋抵押貸款協會(NBS, Nationwide Building Society)的觀察,「爸媽銀行」有逐漸轉為「媽媽銀行」(Bank of Mum)的趨勢。另份研究 My Home Move也顯示,初次買房的族群,獲得父母親友資金贊助的比例更高,高達17%。

這份問卷總共回收2000份有效問卷。

從問卷調查中發現,比起爸爸,媽媽在給零用錢方面明顯比較大方,而且在孩子成年後,每六個媽媽中仍有一個(大約17%)會願意提供經濟資助,相較之下,爸爸只有不到一成(9%)會願意這麼做。

在日常生活方面,孩子成年後願意繼續替他們煮飯,甚至偶爾會烤個小蛋糕、小餅乾犒賞兒女的媽媽有16%,爸爸的比例則微乎其微,只有2%;另一方面,大概有15%的母親仍會替成年子女洗衣服、燙衣服,爸爸會這麼做的比例更低,只有不到1%,不過相較之下,爸爸比較注重孩子「動手」的技能,而有大概一成的比例會願意傳承給孩子「DIY」的能力。

NBS的財務計畫主任Larry Banda指出,小心擬定預算與妥善管理自己的日常財務,對累積財富還有提升生活品質有很大的影響,而由小見大,如果能替像是雨天這類的小事做好準備,在面對大型投資、採買時,也不會驚慌失措,這會對未來的人生規劃產生影響,因此看到媽媽們願意傳承財務管理的技能,他感到十分欣慰。

事實上,隨著租房、買房變得越來越不容易,剛出社會的新鮮人對父母或其他家庭成員的財政依賴性也越來越高。去(2016)年My Home Move的調查指出,每12棟成交的房產中,就有一棟是部分或全部由父母、親戚、朋友所資助或贈送的,對於初次買房的族群而言,這個比例更高,高達17%。