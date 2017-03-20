台北凱撒推出 愛地球。環保住房專案

2007 年開始，由世界自然基金會 ( WWF ) 於澳洲雪梨發起「地球一小時 Earth Hour」活動，藉由「關燈」行動呼籲民眾正視氣候變遷議題，並且更加關注地球正面對的問題，目前全球共有 178 個國家、7,000 多個城市響應，為全球最大環境群眾運動。環保意識崛起的今日，防止地球暖化、重視氣候變遷已逐漸成為全民意識，每年 Earth Hour 地球一小時活動吸引許多企業主動加入響應，一向關注綠色議題、響應環保愛地球不遺餘力的台北凱撒大飯店，今年也將繼續參加由台灣綠色髮妝品牌O'right歐萊德所主辦的「關燈愛地球」活動，與 172 個國家、7,000 多個城市，一同響應這國際性環境保護運動，一起用行動來支持！

基於對環境的尊重和堅持，台北凱撒大飯店認為旅宿業者須了解旅館節能減碳措施的重要性並切實執行，才能減少對環境的衝擊，並達到永續經營。多年前就已開始推動節能減碳措施：全館使用LED省電燈泡、變頻式空調、熱泵搭配鍋爐的使用…等，皆以節能、省水、減少廢棄物為主的設備。

而今年「關燈愛地球」活動也預計在3月25日的晚上8點半至9點半關掉飯店外牆與騎樓燈，並向房客宣導這個意義重大的活動，以期能一起發揮影響力，號召更多民眾響應隨手關燈、減碳愛地球的行列，持續發展企業社會責任，攜手共創美好家園。

台北凱撒大飯店的總經理楊慧娟表示，飯店也可以是宣傳綠色環保的一個平台，除了對內部員工積極宣導節能觀念，養成隨手關燈、減少用紙和資源回收等良好習慣，並希望藉此機會讓旅客也能知道「關燈愛地球」的活動，鼓勵民眾能將此理念實際落實在未來生活中，一起為地球盡一份力。

結合地球關燈日的活動，台北凱撒也在此時別推出【愛地球。環保住房專案】，房內不提供拋棄式個人盥洗用品，以減少垃圾產出，降低碳排放、地球暖化及對環境的負荷，而省下來的備品成本則直接回饋在房價上，平日精緻客房每房只要2,800元起，讓消費者旅行又能做環保、享超值優惠，與台北凱撒一起保護地球、共同打造綠色家園。