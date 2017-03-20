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延攬國際專才 法籍鐵路設計家陶決生獲「梅花卡」

By  台灣英文新聞
2017/03/20 09:24

參與臺灣高鐵新增三站設計的法國籍工程師陶決生獲移民署頒發外僑永久居留證「梅花卡」。(圖片來源：移民署提供)

酷愛登山的陶決生計畫未來能出版一本臺灣登山手冊，讓更多外國人認識臺灣。(圖片來源：移民署提供)

(台灣英文新聞 綜合報導)來臺2年、目前參與臺灣高鐵新增三站設計的法國籍工程師陶決生(Jonathan Tebeka)，在高速鐵路與捷運系統領域具有超過17年的深厚經歷，是我國短期內亟需的特殊專業人才，日前獲移民署頒發外僑永久居留證「梅花卡」，期望他能發揮長才貢獻臺灣。

39歲的陶決生從事鐵路系統工程已有17年多，先後在韓國、美國、荷蘭、法國和匈牙利等國負責鐵路系統工程管理，經歷豐富，頗具聲譽，尤其是在列車車面測試及自動列車測試系統等專業項目，是各國競逐延攬的必爭人才。加拿大政府即曾為延攬聘請他，也發給他外僑永久居留證。

獲知通過「梅花卡」審核的陶決生特別感謝移民署。他表示，4年多前來臺旅遊時即愛上臺灣的自然風情，在臺工作2年的期間，感受到臺灣同仁對工作的使命必達及熱情，讓他更熱愛這裡的人事物。他目前已接到新的開發計劃案，將竭其所能促進臺灣交通工程的開發及優化。酷愛登山的他，在臺已經爬了60餘座高山，也計畫未來能出版一本臺灣登山手冊，讓更多外國人認識臺灣。

臺北市服務站主任黃齡玉表示，外國人要在臺永久居留，一般都要在臺灣連續居留5年，且每年在臺居住183天，才能向移民署提出申請。但如是對我國有特殊貢獻、為我國所需的高級專業人才或投資移民，像陶決生這樣特殊專業人才，則不受5年居留的限制，經審查核可後即取得外僑永久居留證「梅花卡」。
移民署

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