美國務卿會習近平 強調美中溝通未提台灣

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）今（19）日告訴中國國家主席習近平，美國總統川普很期待增進兩國相互了解，也期盼未來能造訪中國。

提勒森上任後首次訪問北京與中方高層會晤，美方連日公布的新聞稿中，多以北韓問題為重心，未提及一個中國與台灣事務。

路透社報導，習近平表示，他很高興從提勒森至今在中國各項會議中看見良好進展。他並表示，他與川普期望中美雙邊關係的建設性發展能進入全新階段。

提勒森今天在北京人民大會堂會晤習近平，作為他2月上任後首次出訪亞洲的行程最後一站。

法新社報導，習近平強調，他和川普上個月在電話中決定，「我們必須聯手努力促進中美合作，我們相信，我們將確定兩國關係將以建設性方式進入新紀元。」

他補充說：「我有信心，只要我們這麼做，中美關係一定可以朝正確方向邁進。」

習近平說，他和美國總統川普透過電話保持良好溝通，「中美兩國完全可以成為很好的合作夥伴」。

習近平表示，中美共同利益遠大於分歧，合作是雙方唯一正確選擇。要從長遠和戰略角度看待中美關係，要尊重彼此核心利益和重大關切，維護中美關係大局穩定。

根據央視微博的報導，提勒森（Rex Tillerson）表示，川普期待儘早舉行兩國元首會晤，並有機會對中國進行訪問，「為美中關係未來50年的發展確定方向」。

提勒斯說，美方願本著「不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏」的精神發展對中國大陸關係，加強美中協調合作，共同應對國際社會面臨的挑戰。

提勒森2月上任後首次出訪的亞洲行，已完成日本和南韓之旅，中國的行程是最後一站。