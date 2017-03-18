論文案波及 楊泮池哽咽宣布6月不續任台大校長

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）台大醫學博士、曾任中研院院士的現任臺灣大學校長楊泮池，先前受校內教授郭明良等人違反學術倫理事件波及而遭批評，18日楊泮池在校務會議上，哽咽宣布，今年6月任期屆滿後，不再續任校長職位，聲明也指出，許多對台大和他個人的報導和評論與事實不符，會繼續說明、據理力爭，維護台大的校譽。

台大教評會2月24日決議，懲處郭明良等多位學者，其中數篇論文列共同作者的校長楊泮池，特別委員會在調查後認為楊被列為共同作者合宜，也沒有理由需要辭職。在受到外界不少壓力下，楊泮池周六在校務會議中，語帶哽咽宣布今年6月任期屆滿後，不再續任校長職位。



台大周六舉辦校務會議，在主管單位報告完論文案處理進度後，校長楊泮池正式發表一段聲明，強調這次論文案很多報導和評論，對台大和他個人，都有很多不符事實、不合理的地方，這些都仍會繼續說明、據理力爭，維護台大的校譽。

楊泮池加重語氣指出，很遺憾單純的學術倫理事件，演變至今已變成不顧事實、隨意指控、無限上綱的情形，對於事件中顯現「好惡等同是非」、信口開河，少數人操縱媒體現象，深不以為然。

楊泮池表示，台大在論文案中不斷受到傷害，他很不忍心，為了不讓台大繼續受到誤解和攻擊，以及整個台灣學術界的和諧，在教評會完成審議後的第一次校務會議，是他承擔的時機。因此楊泮池正式向校務會議請求，今年6月校長任期屆滿，不再續任校長職位。他最後也感謝各位同仁幾年來對他的支持和厚愛。