太陽花三週年 那些人與事的變遷

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）太陽花學生運動今（18）日滿3週年，除有民間團體將在立法院辦晚會，這場為期24天的學運也對之後的政治局勢與社會氛圍產生重大影響，以下為學運相關人與事的變遷。

事件緣起

時任中國國民黨籍立法委員張慶忠西元2014年3月17日主持立法院內政委員會議時，在朝野紛擾聲中以極短時間宣稱海峽兩岸服務貿易協議已超過3個月期限，視為已審查，全案送院會存查，被外界稱為「半分忠」事件。隔日學生團體衝進立法院議場，影響深遠的「太陽花學運」登場，直到4月10日退場，為期24天。

參與占領立法院議場行動者主要為「黑色島國青年陣線」的成員，包括台灣大學政治研究所研究生林飛帆，清華大學社會研究所研究生陳為廷等人。

事件影響

1、年輕人積極參政：學運激起原本對政治冷漠的年輕人開始關心公務事務，紛紛組織團體，像是「民主黑潮學生聯盟」、「民主鬥陣」與「島國前進」等，許多曾參與學運的年輕人投入2014年底的九合一地方選舉及2016年立法委員選戰，當選多席次。

2、政府開始重視「婉君」：學運一大特色是充分使用網路科技，達迅速擴散傳播效果，衝擊既大且廣，這也促使政府、政黨開始積極重視網路上「婉君（與網軍諧音）」的民意，各部會首長、次長參加網路趨勢研習營，台北市長柯文哲的網路顧問翟本喬等人多次獲邀到總統府、行政院為官員上課。

3、第三勢力崛起：柯文哲以一介素人參政，在後太陽花學運氛圍下，打出超越藍綠訴求，並大量引進學運參與者及網路選戰打法，成功入主台北市，創造出台灣政壇第三勢力可能性；以學運成員為主的新政黨「時代力量」，在立委選舉初試啼聲，一舉拿下5席立委，成為國會第3大黨。

4、兩岸交流調整：服貿協議完全卡關，迄今仍未生效，兩岸服貿協議在學運期間廣泛被討論，討論的力度和廣度甚至擴散整個兩岸交流，並研擬制定兩岸監督條例，甚至連中國大陸也因學運而調整其對台政策。

5、間接影響香港民主運動：學運間接影響香港「占中」等民主化運動，港台學運領袖積極交流、經驗分享。

6、凸顯世代落差：學運表因是兩岸服貿議題而引起，但背後牽涉到最令人關注的核心問題就是世代差異。經濟果實未能公平分配，造成年輕人極大不滿，延伸至今仍有「小確幸」與「大未來」爭論，甚或是世代間論戰。

7、中國國民黨選舉挫敗：學運後，翻轉民眾政治態度，尤其對台灣年輕人產生顯著影響，投票意願增加。因國民黨在政策推動、議題設定和行政程序等方面出現爭議，最終導致在2014九合一選舉、2016年總統暨立法委員選舉中大敗，首次在中央政府、國會都在野局面。

學運三週年 當年焦點人物如今怎麼了？

林飛帆：學生運動領袖之一，學運期間與陳為廷扮演「理性與感性」不同角色，學運退場後與陳為廷、中研院研究員黃國昌等人合組「島國前進」，力促降低公投門檻與修正公職人員選罷法。退伍後為時代力量、綠社盟候選立委站台輔選，現正準備出國進修。

陳為廷：學運領袖之一，學運退場後與林飛帆等人合組島國前進。2014年底一度宣布將角逐苗栗縣立委補選，但選前爆發性騷擾事件爭議，黯然宣布退選，目前正在服役。

黃國昌：學運核心領袖之一，學運退場後與其他成員組「島國前進」，並推動「割闌尾」連署。2015年與閃靈樂團主唱林昶佐、人權律師邱顯智等人成立新政黨「時代力量」，同年宣布參與競選第9屆立法委員。2016年立法委員選舉，黃國昌競選成功，時代力量也獲得5個席次，成為新國會第三大政黨。

江宜樺：學運時擔任行政院長，期間曾前往現場與學生溝通，雙方無共識；在九合一選後為國民黨敗選率內閣總辭，之後與部分前總統馬英九時期政務官組長風文教基金會。

王金平：時任立法院長，被外界視為學運能平和落幕的重要推手之一，但在第9屆立委選舉後，由於國民黨在國會少數，雖仍續任立委，卻無緣蟬聯國會議長。

張慶忠：當時主持立院委員會，被譏為「半分忠」，在立委選舉連任失敗。

邱毅：學運期間誤將太陽花看成香蕉而被調侃；鄭捷殺人案時，邱毅指就是社會縱容學生占領立法院，造成反社會情緒蔓延。作家九把刀發文批評「冷血的政治垃圾」、「評論是假，醜化是真，沒有比這種言論更王八蛋」，雙方對簿公堂，九把刀無罪確定。2016年代表新黨參選全國不分區立法委員失利。

方仰寧： 時任中正一分局局長，執行驅離闖入政院的民眾和學生，引起網路挺方和反方兩股力量抗衡。學運風波過後，方仰寧職務經多次調動，目前任台北市政府警察局主任秘書。

蔡培慧：學運九人決策小組成員之一，目前為民進黨不分區立委。

林昶佐（Freddy）：時代力量創黨人之一，同時為閃靈樂團主唱，參選立委在台北市第5選區一舉扳倒國民黨政壇老將林郁方。

吳崢：學運發言人之一，擔任時代力量立委林昶佐競選立委時的競選總幹事，現為時代力量發言人。