22歲記新名字、40歲有重大成就 人生做每件事的巔峰年齡是幾歲？

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）隨著年齡增長，老化看似是項恐怖的過程，但許多研究指出，年輕未必是最有利的工具，許多證據顯示人們在步入中年後，做許多事情上會更容易上手。

《商業內幕》報導，舉例而言，年輕人可能十分有活力，但中年人卻在心靈上較為穩重富足，人們會隨著年齡不同而經驗到不同感受。

人生中做每件事都有巔峰年紀。圖片來源：《商業內幕》

7、8歲學第二外語最容易

儘管語言學家和心理學家對這項論調都有所保留，很多人仍認為小時候開始學第二外語是最有效的，特別是在青春期之前。

18歲大腦處理訊息的能力最驚人

認知學家用來測試大腦運算和處理訊息能力的方式就是透過「數字符號編碼測驗」(digit symbol coding test)，用每個數字代表一個符號，再給受試者一連串數字，要求他們轉換成正確的符號。根據2016年的測試結果發現，平均18歲受試者的表現最佳。

22歲記新姓名的能力最佳

我們都有過這樣的經驗：在路上突然遇到一個人，卻突然叫不出名字，2010年的研究顯示這種情況在22歲左右最不容易發生。

23歲的女人對男人最有吸引力，男人的吸引力則隨著年齡增長而上升

線上交友網站OKCupid共同創辦人寫了一本書《Dataclysm》，用網站數據分析關於愛情、約會與交往的問題，他發現男人最容易被20多歲的女人吸引，且這種現象不會因男人歲數增加而改變；但20多歲的女人卻喜歡稍微年長的男性，30多歲的女人則喜歡年輕一點的男性。

23歲是人生滿意度的第一次高峰

一份針對德國2萬3千人做的調查發現，在綜合考量現階段生活狀態後，23歲年輕人對他們的人生最滿意。

25歲的力氣最驚人

你的肌肉生長到25歲時是最強健的，儘管在接下來10至15年肌肉仍能保持幾乎一樣發達。

26歲是最適合安定下來的年紀

若根據「37%法則」，當你看過一生中所有對象的37%，就能選出最適合的人，則26歲時已經遇到足夠多的人，能對人生伴侶有所選擇，而不需等待或耗費太多時間；根據一份最新研究，在28至32歲間結婚的夫妻離婚率也是最低的。

30歲達到人類的巔峰骨骼質量

人體骨骼在30歲時達到密度最高、最強壯的時候，過了這段時間，會漸漸發生礦物質流失的現象，不過可以用補充鈣質和維他命D來保持骨骼強健。

32歲最擅長辨識新面孔

在一項實驗室研究中，人們能在第二次見面就快速準確辨認陌生人臉孔的年紀約為32歲，但由於你可能已漸漸記不得對方姓名，認出一個人仍須努力。

40歲通常是諾貝爾得獎主找到重大發現

根據美國全國經濟研究所的報告，諾貝爾得獎主的得獎年齡雖高，他們有重大成就的年紀卻多在40歲左右，也就是說，人們的傑出成就多半發生在中年。

39歲女性薪資達到高峰期，男性則要等到48歲

每個人當然都希望薪水能一輩子持續成長，但根據Payscale的分析，女性在39歲其實已賺到這輩子的最高薪，約為6萬美元，因為女性薪資成長速度較緩慢；而男性薪資則在48或49歲才是高峰，將近9萬5美元。

40歲到50歲間是最能洞察他人內心情緒的年紀

科學家研究1萬名民眾，出示一系列只有眼睛的照片，要求他們判斷照片中人物的情緒，明顯看出40至50歲年紀的民眾能只透過眼睛就正確辨別他人情緒。

50歲算術能力最佳

一般人在小學就學過加減乘除和數學運算，但經歷了大半輩子的算數之後，50歲便成了計算能力最強的年紀。

69歲是人生滿意度的第二次高峰

在經歷這輩子的大小考驗與努力付出之後，越過中年的人在69歲再度達到人生滿意度的高峰，有趣的是，60歲以上民眾對人生的滿意度，通常都高於55歲他們所預期的程度。

70歲之後男女性對自己的身體感到最為滿意

蓋洛普民調以敘述句「你對自己的外表總是感到滿意嗎」訪問民眾，三分之二超過65歲的民眾無時無刻都喜歡自己的身體，女性的滿意程度在74歲達顛峰，男性則在80多歲。

82歲的心理狀態最為富裕

美國國家科學院的科學家要求民眾想像10階的階梯，最幸福的生活在最上階、最不幸福的在最下階，其中82至85歲的受試者爬到的階梯是最高的，平均是7階。

個位數是9的歲數最有可能做出重大決定

科學家研究29、39、49和59歲民眾發現，處在這些年紀的人最容易做出重大人生決定，無論是好是壞，因為感覺「該是時候做點不一樣的事」，例如尋找新戀情、自殺、參加人生第一次馬拉松。

以上都只是研究或民調，是平均值而言的結果，不一定到特定歲數就能有特定成就，但「特定年齡適合作什麼事」卻有一定原因，代表人生不一定隨著年紀增長就開始走下坡。