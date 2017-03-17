海外債券收益穩固 投資人抗波動必備

2017年全球金融市場仍面臨諸多不確定因素， 海外債券具有收益穩固的特性，成為投資人理財的抗波動利器。 台北富邦銀行特別精選多檔投資級債券上架， 這些債券具有發行機構信用評等高、知名度高等特性， 提供追求穩健投資收益的投資人更多選擇。考量今年市場狀況， 北富銀建議，投資人首選科技龍頭與歐美大型銀行等發行的美元債， 兼顧產業及幣別的優勢。

海外債券是由國外的政府機構、企業或金融機構所發行的有價證券。 對發行機構來說，債券是一種籌資的工具，其資金取得成本較低， 因此許多產業的指標企業皆會運用此方式向市場籌措資金； 而對投資人來說，債券是一種理財的工具，其利息收益穩固， 且債券到期時，在沒有發生信用違約風險下， 發行機構將返還債券面額100%本金， 尤其信用評等高的債券特別受市場歡迎。信用評等高的債券， 即所謂的投資級債券，通常發行機構多為世界級企業， 這些企業相當重視公司的永續經營與成長，擁有較健全的財務結構， 因此深受投資人青睞。

台北富邦銀行表示，對於追求穩健投資報酬率的投資人來說， 海外債券是資產配置中不可或缺的投資工具。近期市場波動， 若以產業別來看， 北富銀建議投資人首選科技龍頭以及歐美大型銀行所發行的債券為優 先，並為投資人把關，從全球上萬檔債券中，精選多檔投資級債券， 包括蘋果、Google、AT&T等全球科技指標企業發行的公司 債，以及美系高盛、摩根士丹利、富國銀行及歐系法國興業銀行、 匯豐控股、渣打集團等發行的金融債。在幣別選擇上， 則建議今年投資人以美元債券為主流， 另外澳幣債券可望受惠原物料價格走穩、澳洲降息步入尾聲， 具利息上的優勢也可納入考慮。 歡迎有興趣的投資人一起成為世界級企業的債權人。

北富銀亦提醒，由於海外債券具有收取票息、到期返還債券面額10 0%本金的特性，建議投資人在選擇佈局海外債券時， 應以收取長期穩定的票息與持有到期的債券為主。此外， 目前市場上的海外債券商品多元，除了不同幣別計價， 配息頻率亦分零息或每季、每半年、每年配息，而投資年期也有1~ 30年不等的選擇，建議投資人可透過銀行理財專員量身規劃， 依不同的資金需求選擇不同年期、不同配息頻率的商品， 讓資金運用更靈活。