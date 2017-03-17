世代志工不分國籍 托老中心獻唱茉莉花

繼日前的快閃演唱活動引起注意後，素有波蘭夜鶯之稱的「波茲南市立少年合唱團」今（17）日上午與江翠國中學伴共同至托老中心擔任世代志工，並發揮專長為長者演唱茉莉花等歌曲，讓長者不必奔波就能欣賞國際級演出，下午則與「新北市少年合唱團」及福山國小的「泰雅歌謠傳唱隊」，於三和國中青少年音樂中心舉辦「JUSTSING跨國交流音樂會」，讓新北市的師生及家長能夠聆聽來自世界的美聲。

新北市政府教育局積極培訓學生擔任世代志工，運用學生服務性社團及志工團隊，培養學生懂老、敬老、親老的精神，103年迄今受服務長者達38,373人以上，這份為長者服務的精神也感染了波茲南市立少年合唱團的孩子，與江翠國中學伴一起到中和大同公共托老中心擔任世代志工，進行服務學習，波蘭合唱團的孩子雖然不懂中文，但特地練習中文歌曲「茉莉花」，現場演唱給托老中心的長者聽，長者在他們優美的歌聲中拍手陶醉，除此之外，並幫長者搥背按摩，讓長者們開心不已，直稱讚這群金髮碧眼的孩子像是天使般可愛。波蘭學生AlanFiedler表示這次能演唱中文歌曲給茉莉花給臺灣的爺爺奶奶們聽，看到她們陶醉的表情自己也很感動，另一個學生JakubKonieczny表示，他覺得這次擔任世代志工服務老人家，是從未有過的體驗，回去也可以給自己的祖父母搥背按摩，讓老人家開心。

下午於三和國中音樂中心進行「JUSTSING跨國交流音樂會」，由「波茲南市立少年合唱團」與「新北市少年合唱團」及福山國小「泰雅歌謠傳唱隊」一同接力演出18首美聲曲目，各校踴躍前來聆聽，800位門票早已索取一空。

市長朱立倫致詞時表示，新北市推動藝術教育不遺餘力，本次很榮幸能邀請到波茲南市立少年合唱團來到新北市交流，並與本市合唱團共同演出，這場音樂會不僅是一場國際級的音樂會，也是一場波蘭語、英語、原住民語、國語及閩南語之多元文化音樂饗宴，提升新北市孩子的國際及文化視野。

音樂會首先由「波茲南市立少年合唱團」獻唱「Youraisemeup」等13首曲目，自然激昂的天籟美聲帶著驚人的穿透力，彷彿置身國際音樂殿堂。接著福山國小的小朋友獻唱「辛勤工作歌」等3首泰雅歌謠曲目，搭配泰雅族傳統服飾及鼓聲伴奏，表演清新活潑，彷彿小精靈在部落快樂的玩耍。而「新北市少年合唱團」則帶來「阿爸的心肝寶貝」等4首曲目，展現純真甜美的美聲及國際比賽的實力，現場觀眾無不熱烈喝采。音樂會最後在「波茲南市立少年合唱團」、「新北市少年合唱團」和「新北市少年合唱團預備團」的帶領之下，邀請全場師生共同唱出布農族歌謠「拍手歌」，也唱出對合唱的熱愛及相見的美好