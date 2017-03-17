期交所舉辦「2017全球股期匯市投資展望理財講座」

為協助竹科地區廠商及投資大眾透視與掌握今(2017)年全球股期匯市之投資展望與相關熱門投資與避險標的，臺灣期貨交易所(以下簡稱期交所)與國內專業財經媒體非凡電視台共同舉辦「2017全球股期匯市投資展望理財講座」。本次座談會於3月17日下午2時假新竹芙洛麗大飯店舉行，由非凡新聞台主播胡睿涵主持，台新銀行首席外匯策略師陳有忠及國泰期貨副總經理錢冠洲等財經專家主講，共吸引逾200位竹科地區廠商代表及投資人參加，另現場同時有14家期貨商設攤提供財務即時諮詢。

國泰期貨副總經理錢冠洲則特別強調「臺灣期貨市場新亮點」，期交所推出以人民幣、日圓、歐元及美元為臺灣外匯市場主要交易標的之6項匯率期貨及選擇權(大小美人期貨、大小美人選擇權、歐元兌美元期貨及美元兌日圓期貨)，可滿足企業或投資人之避險及交易需求。當美元兌主要貨幣如市場預期，持續呈現升值或因不利因素出現貶值時，企業或投資人皆可善用期交所已推出之匯率期貨及選擇權商品，建構對應之交易及避險策略，以掌握投資及規避風險之機會。

另外，在全球資金快速移動之趨勢下，錢冠洲表示，投資人也可運用期交所2015年12月推出之首宗境外股價指數期貨商品─東證期貨、2016年11月推出以印度國家證券交易所旗下知名指數─Nifty 50指數為標的之印度50期貨，及今年5月即將推出美國道瓊期貨及美國標普500期貨。近期美國、日本與印度股市維持上漲趨勢，皆曾創下波段新高，期交所推出前揭境外股價指數期貨商品後，開啟國人投資日本、印度及美國股市另一便利管道，如該等國家股市持續上揚走勢或未來出現較大波動時，期交所境外股價指數期貨商品可提供投資人更多元之交易與避險機會，投資日本、印度及美國將更加上手。

台新銀行首席外匯策略師陳有忠以「2017國際匯率變動的投資方向」為題演講，他指出今年國際匯率市場面臨眾多政治風險及市場風險，包含美國總統川普上任後採行之美國優先政策、歐洲選舉年、英國脫歐進程及國際間可能之貿易戰爭等。在今年美元走勢方面，陳有忠表示，從匯率期貨市場來看，美元兌主要貨幣持續呈現升值趨勢，目前市場普遍預期美國聯準會(FED)在各項經濟指標持續穩步成長的情況下，將逐步升息，國際資金將回流美國，美元升息將帶動全球包括匯率在內之金融市場變化，投資人應多加留意。此外，美國總統川普希望透過擴大財政支出來刺激經濟之政策，對美元長期走勢的影響，也應予以關注。

近年期交所新商品推陳出新，包括匯率類商品及境外指數商品，加速商品種類的多元化，期以多樣化的新商品滿足市場避險及交易需求，並使整體產品線更加完整，當全球股匯市出現波動時，提供豐富多樣之交易機會，交易人可多加了解及運用。