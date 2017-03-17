孕媽咪葉酸水平高 寶寶罹患高血壓風險較低

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）一篇發表於《美國高血壓期刊》（American Journal of Hypertension）的最新研究發現，有心血管代謝危險因子的孕媽咪，若妊娠期間體內葉酸水平較高，腹中寶寶日後罹患高血壓的風險較低。

1980年代晚期，美國有越來越多兒童罹患高血壓，尤其是非裔美國人。研究發現，有心血管代謝危險因子的孕媽咪也會提高寶寶日後高血壓的風險；若控制不當，這些兒童到了晚年罹患高血壓的風險較一般人高；換言之，罹患心血管、代謝、腎臟類疾病或中風的風險也較高。

由於控制高血壓和心血管疾病的醫療開銷佔了整個國家的總醫療費用相當大的比例，儼然是一個長期需面對的公共衛生課題，研究人員希望藉由各種研究去找出預防和降低高血壓的因子。

據研究，低收入家庭和少數民族罹患高血壓比例較一般人高，因此該研究針對該一族群的1920對母子，其中67.8%為黑人、19.2%為西班牙裔，追蹤期間長達9年（從2003年到2014年）。其中38.2%的孕媽咪帶有心血管代謝危險因子、11.1%有糖尿病、25.1%孕前即是肥胖身材。

統計後發現，1920對母子中有28.7%的小孩到3到9歲時罹患高血壓，其中與孕媽咪孕前即是肥胖身材、高血壓和糖尿病患者有極大關係。這些孕媽咪較易早產，而且產下的寶寶體重偏低或過胖比例也較高。

研究發現，帶有心血管代謝危險因子的母體，若體內葉酸水平較高時，可降低40%寶寶罹患高血壓的風險，且無關種族和胎齡等因素。

所以說孕媽咪在妊娠期間攝取的營養(如葉酸)，會直接的影響寶寶的健康、基因表達和細胞生長等。孕媽咪一天所需的葉酸量為600微克，除了額外補充葉酸錠以外，許多天然的食物皆含有豐富葉酸，例如：蔬菜(蘆筍、紅蘿蔔、青花菜和菠菜等)、水果（奇異果和聖女小番茄等）、動物肝臟、豆類、堅果、穀物（燕麥等）、牛奶和蛋黃等。