反對強制標示基改！孟山都：又不是毒物

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）美國跨國農業生物技術公司孟山都(Monsanto)是基因改造技術的龍頭公司，在美國本土甚至有超過90%的市場佔有率，不過，歷經許多風暴後，該公司如今在菲律賓又因為不願在食品外包裝上標示「基改食品」引發爭議。

孟山都全球健康與營養推廣計畫(Global Health and Nutrition Outreach programme)負責人Milton Stokes在7日於馬尼拉舉辦的記者會上表示，孟山都支持食品外包裝標明「基改食品」，但前提是廠商自願，若強制加上「基因改造食品」標籤，反而會被消費者視為一個「不要靠近」的警告，這不是孟山都所樂見。

由於幾十年來針對基改食品的研究已經證實基改食品與一般食品並無不同，且沒有安全疑慮，不應立法強迫所有廠商加註「基改食品」，孟山都公司僅在有科學證據，同時確定基改食品會造成健康、安全問題的時候會自主加上標籤。

根據康乃爾大學(Cornwell University)的研究顯示，替食品標上「基改食品」將會讓每個家庭每年多增加500美元的花費。

現階段，菲律賓除了沒有立法強迫對基改食品貼上標籤外，還是全東南亞基因改造玉米最大的產地，這種玉米擷取了蘇雲金芽孢桿菌(Bacillus thuringiensis)的基因，讓這種生存在土壤中，能保護植物免於害蟲騷擾的細菌基因加強玉米的防蟲能力。

對於基改標章，一些公司樂見其成，菲律賓最大的食用油公司之一Limketkai生產企業(LMC)就覺得，自主性標示是個好主意。

該公司研發部助理Nikka Roldan指出，大眾健康與衛生意識的抬頭，總算讓基改食品的議題受到重視，公司希望讓消費者知道他們生產的食用油沒用基改作物，因此決定成為在地第一家使用「非基改」標章的公司。

對此，孟山都Stokes不以為然，他認為與其花時間在標章上，不如好好關注因為處理食物、保存食物不小心所造成的大規模食物中毒問題，他同時也指出，基改食物之所以被污名化，是因為媒體錯誤地把1990年代爆發於歐洲的狂牛症與其連結在一起。

《基因革命》一書作者Eufemio Rasco同時曾擔任菲律賓稻米研究院(Philippine Rice Research Institute)的負責人，他與Stokes一定程度上持有相同意見。

他對於基改作物的臭名感到沮喪，特別將基改作物獨立出來貼上標籤，無異於在商品化上標記「骷髏與Ｘ」這一常見的毒物代號，但是實際上，基改食物可能還比一般的食物經歷更多更嚴格的檢查程序，因而更加安全。

Stokes則說，基因改造科技之所以出現，是為了幫農民克服雜草和病蟲害的問題，是媒體與網路上如同病毒蔓延般亂傳的錯誤資訊，毀壞了基改食物的名聲。