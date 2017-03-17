舞鶴小說《餘生》英譯本即將發行 洛杉磯臺灣書院專題發表

臺灣作家舞鶴以霧社事件為故事背景的小說《餘生》英譯本，即將於4月初發行，3月16日下午在洛杉磯臺灣書院搶先發表。英譯本是由加州大學洛杉磯分校(UCLA)亞洲語言文化系教授白睿文(Prof. Michael Berry)翻譯，美國哥倫比亞大學出版社出版。

白睿文教授受邀於臺灣書院「閱讀臺灣—臺灣現代文學經典」擔任第2場文學講座主講。這場講座中，白睿文透過事件發生地的變貌、兒童繪本、流行音樂及電視劇與電影的詮釋形式，呈現臺灣社會在各年代對於霧社事件觀點的殊異。他認為《餘生》是一本經得起時間考驗的文學鉅作，因為書中所呈現的特異孤高具備了奇異的美感，他在著手英譯時盡可能保留這個筆觸。

臺灣書院表示，《餘生》是一部厚達三百餘頁的長篇小說，有別於紀實的歷史小說，舞鶴從霧社事件餘生者被迫遷居之地－川中島開始重新思索，在歷史的材料已明確且齊備的情況下，他要如何發揮文學的獨創性，在歷史的霧社事件與當代部落的現況中，鋪陳這部小說。儘管舞鶴的文字美學與寫作風格奇異，但因為高度的原創性，《餘生》中文版出版後，幾乎囊括所有文學大獎。

《餘生》在2011年發行了法文版，英譯本相隔6年將在美出版，白睿文說《餘生》是他從事翻譯以來最棘手的作品，因為除了要釐清霧社事件複雜的歷史背景，還要能讀懂舞鶴實驗性質濃厚的敍事結構，以客觀書寫混合主觀囈語，呈現出走走停停、時快時慢的語感，加上反傳統的中文語法，以及文中夾雜著大量的外來語及方言，在在增加了翻譯的挑戰，其間斷斷續續歷經了15年，磨成一劍，終於完成了這本譯作。

臺灣書院系列文學講座第3場將於3月25日(周六)下午2時舉行，邀請史書美、紀一新、廖炳惠、白睿文4位學者專家，共同探討臺灣文學。