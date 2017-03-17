李小龍英年早逝不抱憾 10年前書信透露他的人格特質(下)

前情提要：李小龍英年早逝不抱憾 10年前書信透露他的人格特質(上)
21歲那年，李小龍是華盛頓大學的學生，他寫了一封信給青梅竹馬曹敏兒(曹敏儀或稱Pearl Tso)，這封信充分展現了他的企圖與想望。
著名電機天才斯坦因梅茨(Charles P. Steinmetz)去世之前，有人問過他「什麼樣的科學在未來25年將創造世界最大進步」，他停頓了幾分鐘回答道「精神實踐」，當一個人真切的意識到他們自身蘊藏著偉大的精神力量，並開始將這些精神運用到科學、商業和生活中，他在未來歲月的進步將無與倫比。
我感覺到自己內在蘊藏著這種富創造力的精神動力，比任何信念、企圖心、自信、決心和遠見都還要大得多，它是這些的總和，我的腦袋被這種總合力量深深吸引住，並牢牢握在手中。
當你丟一塊石頭進入水中，會掀起一圈圈漣漪，並擴散到整個水面，這情形如同我替自己的想法提出一個實際計畫，現在，我可以將我的想法投射進未來，我可以看見就在我前方。
我幻想著。我現在擁有的可能不多，但最終我的想像會全力奔馳，我能清晰看見一幅美好的、五或六層樓高的功夫會館圖像，在全美各地開出分部。我是個不容易洩氣的人，會持續穩定的看著自己突破障礙、克服挫折、達到不可能的目標。
無論有沒有上帝的作用，我感到體內有股巨大、無法停歇的動態能量，這種感受無法形容，是沒有其他經驗所能比擬的，就像是股強烈情緒瀰漫著信念，卻更為壯大。
總而言之，我的計畫和我所做的事，目的在找到人生的真正意義─心靈平和，我上述所說的一切都無法帶給我平和，但若我能真正自我實現、而非無謂競爭，我就能作到，為了要達到心靈平和，道教與禪宗的超脫教誨無疑是寶貴的。
也許會有人說我太過追求成功，但不是的，我做這些事的意志都來自於我認知『自己做得到』，我只是保持平常心與自然狀態，在我內心沒有畏懼或質疑。
敏兒，成功只屬於那些能意識到自己會成功的人，如果不設定某項目標，你又憑什麼認為自己能得到什麼呢？
李小龍
美媒Quartz網站作者指出了三點他認為最重要的人格特質：
1. 絕對的自信
在李小龍所有的人格特質裡，最重要的一項就是自信，他對自己有絕對的自信，毫無畏懼或懷疑，但這不是天生的，是多年來武術帶給他的心理和身體訓練所致。
2. 透過成果衡量付出
成為百萬富翁是幫助一百萬人之後的副產品，你得到的薪水或影響力並非最終結果，而是評量你貢獻這個世界的一種方式。
3. 熱切的意志
李小龍稱這為「精神力量」，但作者用「意志」(purpose)來稱呼，許多人終其一生都在追求一個「什麼」並事後煩惱著「為什麼」，但李小龍卻是先思考「為什麼」則所有事情就變得容易。(例如他在大學唸的就是哲學)
時常聽到別人說「你的信仰決定了可能性的極限」，但做起來卻很困難，李小龍正是少數坐而言、起而行的人，他認為：
如果你對任何事總設有限制，實體或心理限制，這種想法就會影響到你的工作和生活。但實際上沒有限制，只有平坦高原，而且你必定不能停在那裡，而要超越它。
儘管李小龍在英年盛世的32歲即猝逝而亡，他仍在有限生命裡達到人生目標，1962年4月他在西雅圖唐人街開設第一間「振藩國術館」，隔年出版《基本中國拳法》及創立截拳道拳法，將中國武術與功夫一舉傳播到全世界，亦對電影產業的發展產生跨時代的突破性貢獻，而從這兩封書信的文筆可以看出，正是對自己成功擁有無比信念，才能成就一代武術宗師的偉大。
後記：關於李小龍更多的書信收錄在《Letters of Dragon》這本書中，集結了李小龍的所有信件，描述他關於人生哲理與智慧的想法，也繪製了幾幅精美的武術技巧草圖。