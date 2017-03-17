李小龍英年早逝不抱憾  10年前書信透露他的人格特質(上)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）美媒Quartz報導，1969年當時，沒人料到一位身形瘦小的亞洲人竟會變成20世紀最具影響力的人物之一，但只有他自己知道，他就是李小龍。

那一年，28歲的李小龍寫了封信給自己。

我的明確目標： 我，李小龍，將會成為美國第一個片酬最高的東方超級巨星，為此，我將充分盡到身為演員的本份，提供最傑出與最高品質的演出。從1970年開始我會逐漸在國際上揚名，直到1980年就能擁有1千萬美元的財富，然後隨心所欲的生活，滿足心靈和諧與愉悅喜樂。 1969年一月，李小龍

但四年後，這位一代武術巨星不幸逝世，但在這四年間，李小龍竭盡所能完成他所立下的任何目標，在逝世的32歲那一年，他已經永久翻轉了電影和武術藝術的命運。

李小龍的字裡行間流露著滿滿的自信，但他的自信從何而來？早在他去世十年前就已露出端倪，21歲那年李小龍是華盛頓大學的學生，他寫了一封信給青梅竹馬曹敏兒(曹敏儀或稱Pearl Tso)，這封信充分展現了他的企圖與想望。

親愛的敏兒， 這封信可能有點難以理解，它涵蓋了我的夢想和思想，你可以稱之為我的生活方式，因為要準確記下感受其實有些困難，但我還是想寫下來告訴你。我會盡我所能表達清楚，也希望你能敞開心扉，在沒讀完整封信前別輕易下結論。 過好生活的方法有兩種，一是努力認真，另一種是靠想像力(當然也須要努力)，認真付出與節儉可提升能力，但幸福，以財富而言，是對一個人能夠想到從未思考過的事情的獎賞。美國在各種產業與專業上都在追求獨特想法(idea)，正是斯想讓美國成為現在的樣子，而一個好的想法能讓一個人變成他想要的樣子。 我生活的一部份就是功夫(gung fu)，這項藝術深深地影響了我的人格和想法，我把功夫當作一種物質文化、心理訓練、自我防衛的方法和一種生活方式。功夫是最棒的武術，衍生出來的柔道和空手道只是基本的功夫，卻在美國蓬勃發展，之所以出現這種情況是因為他們沒聽過功夫。 另一個原因是缺乏專業的師傅，我相信以我多年的習武經驗必定能成為這項武術的首位師傅。 但我的技藝和性格仍需幾年時間才更臻完善，因此我的目標是要成立第一所功夫會館，並在日後將這項武術發揚到全美國(我給自己這項目標設立10至15年的時間)。 我做這件事的目的並不只是要賺錢，動機很多：我想讓全世界知道這項中國武術之精粹；我熱愛教學與幫助別人；我想讓家人過富裕的生活；我想開始發揚一件事；最後一個原因也是最重要的是，功夫就是我的一部份。 我知道我的想法是對的，因此這項結果將會非常令人滿意，我並不怎麼擔心回報，現在只需要開始有所行動，我的付出將可以透過回報和成功來衡量。

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