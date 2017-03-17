台北神旺飯店歡慶國際婦女節 餐飲優惠83折

國際婦女節即將來臨，在這屬於「妳」的節日，每位認真生活的女孩、努力打拼的女人們都該做一回公主，愜意享受餐廳精心準備的餐飲服務。源於美國的國際婦女節落在每年的3月8日，除了感恩婦女在經濟、社會和政治等領域做出的重要貢獻，於當時遊行所提出的「麵包和玫瑰」口號更象徵了「女力」時代對於生活品質的追求，台北神旺飯店1樓的伯品廊與Bon Amis西餐廳，自2016年3月3日至3月31日，特別端出精緻佳餚與折扣優惠寵愛女性貴賓。於活動期間內，凡3位以上，8位以下女性貴賓結伴於上述餐廳消費，即享用餐83折的專屬禮遇，讓平時忙於打拼的女性朋友趁著佳節以精緻自助佳餚或尊榮法式套餐犒賞自己。

伯品廊西餐廳的自助美食選擇多元，生鮮區提供各種新鮮生魚片及各式海鮮料理；嚴選台灣小農栽植的自然鮮蔬，強調產地直送、品種多元，並以養顏概念選用抗氧化的紫色系蔬菜、切丁水果和無糖酸奶等元素特調多款獨門醬汁，嚐得到食物最原始的顆粒嚼感。冷盤區則有由承濬主廚特別為女性顧客巧手捏製的球形壽司，造型別緻，剛好適合一口食用；醋飯亦別出心裁混入台灣原生紅藜麥、紫米增添營養價值。熱鍋區則有以薩丁尼亞米型珍珠米、綠扁豆、鷹嘴豆、小薏仁等穀物熬煮的法式十穀米豆豆濃湯，搭配加拿大野米、紅藜麥、綜合堅果碎，即是層次豐富的暖心風味。

而甜點區除了由神旺飯店知名的普諾麵包坊供應拿手的各式蛋糕外，亦有擅長法式甜點的西餐師傅巧手製作各種小巧可愛的一口甜點，口味新鮮紮實。而典雅溫馨的Bon Amis西餐廳則有多款法式風味的牛排套餐，特別推薦脫胎自「羅西尼牛排」的煙燻龍眼煎鴨肝搭爐烤美國頂級菲力牛排，經典組合特別以煙燻方式料理賦予食材濃郁桂圓香，上桌時，如雲似霧的燻煙包裹著肥腴鴨肝及鮮嫩牛排，集色、香、味的食境秀，為饕客帶來全方位享受。