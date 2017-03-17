交火與談判 索馬利亞海盜釋被劫油輪

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）週二，惡名昭彰的索馬利亞海盜再次出擊，劫持了一艘有8名斯里蘭卡船員在上面的油輪，這是從2012年至今，索馬利亞海盜首次成功劫持商業船隻。

然而，在歷經三天的對峙後，這群海盜在沒有要求贖金的情況下釋放了油輪與船員，替這五年首次成功的商業劫持事件劃上完美的句點，只是這樣的結果並不是平白獲得，而是在各國海軍與其進行激烈的槍戰後，雙方才各退一步達成共識。

索馬利亞北部Puntland半自治區的海巡指揮官Abdirahman Mohamud Hassan指出，在最後的談判中，海軍勢力同意率先撤軍，才換得海盜撤出劫持區。

在此之前，每次的海盜劫持事件，都會因為贖金談不攏，導致部分船員必須等個好幾年才能返家，現在仍有8名伊朗籍的船員，仍被海盜挾為人質。

這次之所以海盜會放棄，是因為發現這艘油輪是他們祖國索馬利亞的商人雇用，用以從吉布地用送原油到首都摩加迪休(Mogadishu)所致。

這並不是因為索馬利亞籍的海盜很有愛國心，而是因為傳統上，海盜總是儘量避免於自己國家內的大商人發生衝突，或許與某些「交易」的內容有關。

儘管劫持事件勉強算是「和平」落幕，北部自治區的人民對於政府任意允許「外人」在當地水域任意捕魚感到不滿，尤其是在發給捕魚執照的行為上。

另一方面，北索馬利亞海巡官Abdinur Ali指出，東非地區的海盜活動仍然大有可為，尤其是在扼住亞丁灣咽喉的索馬利亞一帶，自從2007年，海盜藉由在此地劫掠船隻，已經賺進了超過70億美元，超過1000人曾在此地淪為人質。