新光金控公佈2016年第四季營運成果

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）新光金融控股公司16日舉辦2016年第四季法人說明會，公佈金控及子公司合併營運成果。新光金控2016年合併綜合淨利為129.8億元，合併稅後淨利為51.0億元，EPS為0.48元。

新光金控2016年合併綜合淨利為129.8億元，合併稅後淨利為51.0億元，歸屬公司淨利為48.1億元，EPS為0.48元。總資產規模近3.2兆元，較2015年底成長6.6%；合併股東權益為1,355.7億元，較2015年底增加124.4億元，每股淨值為12.11元，年成長12.1%，主要受惠於新光人壽其他綜合淨利達92.1億元

新光人壽合併稅後淨利1.4億元。持續投入新興市場美元計價公債及國際板債券，全年利息收入較2015年增加78.1億元至702.3億元，年成長12.5%。新光銀行合併稅後淨利為46.3億元。致力提升資金運用效益並調整存款結構，全年度存放利差較2015年提升4 bps至1.97%，淨利差較2015年提升4 bps至1.50%。資產品質穩定，逾放比及呆帳覆蓋率分別為0.26%及492.04%。

另外，受惠於利變型終身壽險需求強勁，新光人壽初年度保費達1,148.9億元，較2015年大幅成長46.9%，市佔率為9.0%。銷售重點為傳統型商品，佔初年度保費比重94.6%，初年度等價保費較2015年成長80.4%達537.2億元；負債成本較2015年底下降14 bps至4.37%，降幅優於預期。

​新光人壽持續增加海外固定收益部位，資金主要佈局新興市場美元計價公債及國際板債券，以提高經常性收益。透過資產配置改變，2016年利息收入較2015年提高78.1億元至702.3億元，年成長12.5%；避險前經常性收益率則提高至3.90%。截至2016年12月底，國際板債券部位約3,415億元，避險前平均收益率超過4.4%。配合長天期利率上升趨勢，新光人壽將掌握升息契機，持續推動外幣保單銷售並投入新興市場美元公債及海外公司債，以提升經常性收益。

展望未來，新光人壽亦將強化股票操作，增持以FVOCI評價之高現金殖利率股票，提高股利收入；持續投資及開發不動產，目前於全國12處基地興建大樓，預計四年內逐步完工後每年可貢獻約6億元租金收入。上述策略預期將逐年提高避險前經常性收益，利差損問題可望逐漸解除，展現穩定獲利。