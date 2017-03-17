李登輝拿終身俸？李登輝辦公室限時楊仁壽道歉

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）前大法官楊仁壽日前公開演講時，指前總統李登輝現在「照領終身俸」，李登輝相當不滿，要求楊公開道歉。民進黨立委管碧玲也透過臉書聲援李登輝，呼籲楊仁壽公開道歉。

管碧玲說，李前總統是她非常敬重的人，李穩住後蔣時期的政局，既化解了宮廷政變、解構了軍事強人，也渡過了威權復辟的危機，在他的手中，台灣完成政權和平轉移。管碧玲接著表示，九十幾歲了，李前總統還常常在國內外奔波演講宣揚台灣的民主。

管碧玲也呼應李登輝基金會秘書長王燕軍的三點澄清聲明，指李前總統卸任時主動放棄18%公職優惠存款，並沒有終身俸；第二、有關卸任元首禮遇，任職多久年限就禮遇多久，並非終身禮遇；第三、楊仁壽身為法律人，不應如此草率抹黑。管碧玲也呼籲楊仁壽應藉本周六的公開演講，公開道歉。

前大法官楊仁壽上週六（11日）應全國公務人員協會邀請，在「年金改革溯及既往違憲研討會」中演講，楊舉例時指稱前總統李登輝現在「照領終身俸」，「這就是不溯及既往。」

王燕軍16日回應指出，李前總統卸任時已放棄數十年公職年資累積的18％優惠存款，禮遇則是依「卸任總統副總統禮遇條例」辦理，並沒有所謂的「終身俸」。相關規定皆是公開資訊，網路搜尋即可。

根據《卸任總統副總統禮遇條例》第2條第3項規定，總統的禮遇期間與任職期間相同，未滿1年以1年計算，此項規定自2007年1月1日起實施。李登輝1988年1月13日繼任總統，至2000年5月20日卸任，任期共12年又4個多月，因此總統卸任禮遇共可享13年，從2007年至2019年底止。另外，李登輝曾任3年7個多月的副總統，因此卸任總統禮遇期滿後，依法他還可接受4年的卸任副總統禮遇。